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«Ущерб на полмиллиона рублей»: в Екатеринбурге у геодезистов украли профессиональное оборудование
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«Ущерб на полмиллиона рублей»: в Екатеринбурге у геодезистов украли профессиональное оборудование 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге обокрали бригаду геодезистов из Перми. Инцидент произошёл днём в среду на проспекте Ленина, 79. Злоумышленники похитили дорогое профессиональное оборудование из автомобиля Hyundai Solaris.
— Всё случилось примерно в 12:20–12:40, когда мы пошли на обед, — рассказала геодезист Лидия Иванова. — Оборудование лежало на заднем сиденье. Скорее всего, сигнализацию предварительно просканировали, потому что признаков взлома на автомобиле не было. Кража произошла очень быстро. Думаю, что воров было двое или трое: кто-то вытаскивал технику, кто-то — следил за рабочими. Ущерб у нас на полмиллиона рублей.
В руки неизвестных попали: тахеометр, лазерный дальномер, GPS приёмник, а также два фотоаппарата.
После случившегося геодезисты немедленно обратились в отдел полиции.
— Следователи нам сказали, что нужно внимательно следить за Avito, вдруг воры захотят продать технику. Но сделать это так уж просто! — заверила Лидия. — Это специфическое оборудование, которое не нужно обычным покупателям. К тому же оно имеет серийные номера, по которым у дистрибьютеров всегда можно узнать — было ли оборудование в розыске, или оно юридически чистое.
Девушка также уточнила, что она и другие члены бригады уже проверили камеры наблюдения, расположенные на соседних домах. К сожалению, в день кражи они были отключены. Геодезисты надеются, что злоумышленников могли заметить случайные прохожие, или они попали на запись видеорегистраторов.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, позвоните в полицию, или сообщите по телефону 89197055301
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