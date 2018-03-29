«Ущерб на полмиллиона рублей»: в Екатеринбурге у геодезистов украли профессиональное оборудование

Екатеринбурге обокрали бригаду геодезистов из Перми . Инцидент произошёл днём в среду на проспекте Ленина, 79. Злоумышленники похитили дорогое профессиональное оборудование из автомобиля Hyundai Solaris.

— Всё случилось примерно в 12:20–12:40, когда мы пошли на обед, — рассказала геодезист Лидия Иванова . — Оборудование лежало на заднем сиденье. Скорее всего, сигнализацию предварительно просканировали, потому что признаков взлома на автомобиле не было. Кража произошла очень быстро. Думаю, что воров было двое или трое: кто-то вытаскивал технику, кто-то — следил за рабочими. Ущерб у нас на полмиллиона рублей.

В руки неизвестных попали: тахеометр, лазерный дальномер, GPS приёмник, а также два фотоаппарата.

После случившегося геодезисты немедленно обратились в отдел полиции.

— Следователи нам сказали, что нужно внимательно следить за Avito, вдруг воры захотят продать технику. Но сделать это так уж просто! — заверила Лидия. — Это специфическое оборудование, которое не нужно обычным покупателям. К тому же оно имеет серийные номера, по которым у дистрибьютеров всегда можно узнать — было ли оборудование в розыске, или оно юридически чистое.

Девушка также уточнила, что она и другие члены бригады уже проверили камеры наблюдения, расположенные на соседних домах. К сожалению, в день кражи они были отключены. Геодезисты надеются, что злоумышленников могли заметить случайные прохожие, или они попали на запись видеорегистраторов.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, позвоните в полицию, или сообщите по телефону 89197055301