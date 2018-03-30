В офисе банка «Возрождение» в Раменском открыли МФЦ

В подмосковном городе Раменское в офисе банка «Возрождение» открылись окна для бизнеса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), теперь предприниматели и частные лица могут получить весь комплекс государственных, муниципальных и банковских услуг в одном месте, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Раменского района Вячеслав Носов, директор МФЦ города Раменское Ольга Казачкова и региональный управляющий дополнительного офиса «Раменский» банка «Возрождение» Александр Сасин, а также представители средств массовой информации и клиенты банка.

«Важно, что представители бизнеса и общественные организации предпринимателей смогут конструктивно взаимодействовать с многофункциональным центром для решения своих хозяйственных и организационных вопросов. Я хотел бы поблагодарить руководство допофиса «Раменского» банка «Возрождение» за то содействие, за ту помощь, которую они оказали при открытии окон бизнеса», — сказал Носов.

Офис оборудован тремя окнами приема и готов к работе в режиме банка.

В окнах офиса банка предоставляется более 300 видов услуг, в том числе самые востребованные среди предпринимателей: государственная регистрация права собственности, регистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, предоставление земельных участков, получение разрешения на объекты капитального строительства и многие другие.

Как уточнила Казачкова, в новом офисе МФЦ можно получить не только услуги, связанные с бизнесом и предпринимательством, но и услуги личного характера, такие как замена паспорта, запись ребенка в детский сад и прочие.

«Мы крайне признательны администрации Раменского муниципального района за помощь в создании пункта МФЦ на базе нашего банка и отдельно — за всестороннюю поддержку предпринимательства и вклад в развитие нашего города. Такие проекты позволяют максимально упрощать получение федеральных, региональных и муниципальных услуг для жителей города, выводя сервис на новый качественный уровень», — подчеркнул Сасин.

Наро-Фоминск, Воскресенск, Совместный проект банка «Возрождение» и МФЦ реализуется с начала 2017 года. На сегодняшний день окна МФЦ открыты в филиале банка в Воронеже и в Московской области — в городах Балашиха Мытищи . В ближайшее время планируется открытие пунктов МФЦ в офисах банка в Пушкине , Домодедове и других городах Подмосковья.

Новый МФЦ открыт по адресу: город Раменское, улица Красноармейская, дом 3.