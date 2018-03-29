В офисе банка «Возрождение» в подмосковном Раменском открылись окна предоставления госуслуг 

В офисе банка «Возрождение», расположенном в Раменском Московской области по адресу: ул. Красноармейская, д. 3, открылись окна для бизнеса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
«Теперь предприниматели города могут получить весь комплекс государственных, муниципальных и банковских услуг в одном месте. Целым рядом услуг также могут воспользоваться частные лица. Офис оборудован тремя окнами приема и готов к работе в режиме банка», — говорится в сообщении «Возрождения».
В окнах предлагается более 300 видов услуг, в том числе самые востребованные среди предпринимателей: государственная регистрация права собственности, регистрация юридических лиц и регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, предоставление земельных участков, получение разрешения на объекты капитального строительства и многие другие. Также в новом МФЦ можно заменить паспорт, записать ребенка в детский сад и получить другие услуги частного характера.
Совместный проект банка «Возрождение» и МФЦ реализуется с начала 2017 года. На сегодняшний день окна МФЦ открыты в филиале банка в Воронеже и в офисах в Московской области — в Балашихе, Железнодорожном, Наро-Фоминске, Воскресенске, Мытищах. В ближайшее время планируется открытие пунктов МФЦ в офисах банка в Пушкино, Домодедово и других городах Подмосковья.