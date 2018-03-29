В офисе банка «Возрождение» в подмосковном Раменском открылись окна предоставления госуслуг

«Теперь предприниматели города могут получить весь комплекс государственных, муниципальных и банковских услуг в одном месте. Целым рядом услуг также могут воспользоваться частные лица. Офис оборудован тремя окнами приема и готов к работе в режиме банка», — говорится в сообщении «Возрождения».

В окнах предлагается более 300 видов услуг, в том числе самые востребованные среди предпринимателей: государственная регистрация права собственности, регистрация юридических лиц и регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, предоставление земельных участков, получение разрешения на объекты капитального строительства и многие другие. Также в новом МФЦ можно заменить паспорт, записать ребенка в детский сад и получить другие услуги частного характера.