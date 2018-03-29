Ещё
В офисе банка «Возрождение» в подмосковном Раменском открылись окна предоставления госуслуг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В офисе банка «Возрождение» в подмосковном Раменском открылись окна предоставления госуслуг 

Банки.ру 1 час назад
В офисе банка «Возрождение», расположенном в Раменском Московской области по адресу: ул. Красноармейская, д. 3, открылись окна для бизнеса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
«Теперь предприниматели города могут получить весь комплекс государственных, муниципальных и банковских услуг в одном месте. Целым рядом услуг также могут воспользоваться частные лица. Офис оборудован тремя окнами приема и готов к работе в режиме банка», — говорится в сообщении «Возрождения».
В окнах предлагается более 300 видов услуг, в том числе самые востребованные среди предпринимателей: государственная регистрация права собственности, регистрация юридических лиц и регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, предоставление земельных участков, получение разрешения на объекты капитального строительства и многие другие. Также в новом МФЦ можно заменить паспорт, записать ребенка в детский сад и получить другие услуги частного характера.
Совместный проект банка «Возрождение» и МФЦ реализуется с начала 2017 года. На сегодняшний день окна МФЦ открыты в филиале банка в Воронеже и в офисах в Московской области — в Балашихе, Железнодорожном, Наро-Фоминске, Воскресенске, Мытищах. В ближайшее время планируется открытие пунктов МФЦ в офисах банка в Пушкино, Домодедово и других городах Подмосковья.
Банки.ру: последние новости
Бинбанк подаст иск о банкротстве бывшего депутата Варшавского В РНКБ стартовал ребрендинг Более половины новых клиентов Сбербанка — молодежь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов374
Российские радары не заметили израильских истребителей701
Россию накроют природные катаклизмы4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»142
Юлия Скрипаль пришла в себя43
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение