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«Поезд памяти» с ветеранами завершил тур, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы
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«Поезд памяти» с ветеранами завершил тур, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. «Поезд памяти» с ветеранами Великой Отечественной войны и молодыми активистами завершил поездку в Волгоград, приуроченную к 75-летию Сталинградской битвы, и вернулся в Калининград. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального Агентства по делам молодежи Екатерина Аржанова.
"Поезд памяти" сегодня вернулся в Калининград", — сказала Аржанова, добавив, что в поездке приняли участие 450 человек, в том числе 34 ветерана Великой Отечественной войны.
Во время поездки участники патриотической акции общались с ветеранами, слушали их рассказы о войне, а 27 марта все вместе отметили 93-летие одного из ветеранов Хакима Биктеева.
В Волгограде калининградцы приняли участие в памятном митинге с возложением цветов к Вечному огню на Мамаевом Кургане, побывали с экскурсией в интерактивном музее "Россия — моя история", музее-заповеднике «Сталинградская битва», посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы».
Состав из девяти вагонов с участниками акции отправился в Волгоград 23 марта.
Право принять участие в поездке получили активисты детских и молодежных патриотических и исторических клубов, поисковых, оборонно-технических или волонтерских отрядов, движения «Юнармия», рассказала Аржанова.
Патриотическая акция «Поезд памяти» проводится правительством Калининградской области с 2007 года.
За 11 лет ее участниками стали более 5,3 тыс. жителей области. Маршруты поезда в разные годы проходили через Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск и Волгоград, Брянск.
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