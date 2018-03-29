«Поезд памяти» с ветеранами завершил тур, приуроченный к 75-летию Сталинградской битвы

КАЛИНИНГРАД , 29 марта. / ТАСС /. «Поезд памяти» с ветеранами Великой Отечественной войны и молодыми активистами завершил поездку в Волгоград , приуроченную к 75-летию Сталинградской битвы, и вернулся в Калининград. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального Агентства по делам молодежи Екатерина Аржанова.

"Поезд памяти" сегодня вернулся в Калининград", — сказала Аржанова, добавив, что в поездке приняли участие 450 человек, в том числе 34 ветерана Великой Отечественной войны.

Во время поездки участники патриотической акции общались с ветеранами, слушали их рассказы о войне, а 27 марта все вместе отметили 93-летие одного из ветеранов Хакима Биктеева.

В Волгограде калининградцы приняли участие в памятном митинге с возложением цветов к Вечному огню на Мамаевом Кургане, побывали с экскурсией в интерактивном музее " Россия — моя история", музее-заповеднике «Сталинградская битва», посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы».

Состав из девяти вагонов с участниками акции отправился в Волгоград 23 марта.

Право принять участие в поездке получили активисты детских и молодежных патриотических и исторических клубов, поисковых, оборонно-технических или волонтерских отрядов, движения «Юнармия», рассказала Аржанова.

Патриотическая акция «Поезд памяти» проводится правительством Калининградской области с 2007 года.