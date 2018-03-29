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ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг $320 млрд
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ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг $320 млрд 

ТАСС 31 минуту назад
ООН, 29 марта. /ТАСС/. Ущерб от катастроф, вызванных климатическими изменениями, только за один прошлый год составил $320 млрд Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с журналистами.
"Истина в том, что изменения климата — это самая сложная проблема, с которой сталкивается человечество, и я считаю своей обязанностью напомнить об этом международному сообществу, — подчеркнул он. — В прошлом году экономические потери от катастроф, связанных с изменениями климата, достигли рекордных масштабов — $320 млрд Выбросы углекислого газа в атмосферу выросли на 1,4% до 32,5 гигатонн, что также является рекордным уровнем. В 2017 году сезон ураганов в Карибском бассейне обернулся самым большим экономическим ущербом, в Южной Азии в результате наводнений пострадал 41 млн человек, в Африке из-за засухи почти 900 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, а в Арктике резко сократилась площадь морских льдов".
"Сколько еще тревожных звонков должно прозвучать, прежде чем человечество обратит серьезное внимание на эту проблему, — задался вопросом генсек ООН. — Мы понимаем, что трудно заниматься проблемами, последствия которых станут очевидными лишь годы или десятилетия спустя, но последствия климатических изменений мы ощущаем уже сейчас".
Как подчеркнул Антониу Гутерриш, необходимо сократить к 2020 году масштабы выбросов вредных веществ в атмосферу по крайней мере на 25%, а выброс газов, вызывающих «парниковый эффект», необходимо ограничить к 2030 году 42 гигатоннами. «Проблема не в том, что мы не знаем, какие шаги предпринять, — отметил генсек в заключение. — Проблема в том, насколько быстро мы сможем осуществить необходимые меры».
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