Улицу Емельянова в селе Молочное отремонтируют в рамках проекта «Городская среда» к началу сентября

Территория по улице Емельянова возле учебного корпуса инженерного факультета ВГМХА вошла в число общественных пространств, которые будут отремонтированы в этом году по проекту «Городская среда». Рейтинг был составлен по итогам рейтингового голосования. Сегодня состоялась встреча Главы Вологды Юрия Сапожникова с активистами и руководством академии. Речь шла о деталях предстоящего ремонта.

Где поставить скамейки, урны и арт-объект — большое красное сердце с надписью: «Я люблю Молочное» — об этом говорили прямо на месте. По проекту площадку перед входом в учебный корпус отремонтируют, замостят брусчаткой. Приведут в порядок и зеленые насаждения. А на тротуаре вдоль всего квартала заменят асфальтовое покрытие. Планы реализуют уже этим летом.

«Итоги голосования по проекту «Городская среда» подвели на прошлой неделе. Мы разделили все общественные пространства по времени их реализации. Территория по улице Емельянова от перекрестка с улицей Ленина до улицы Шмидта будет отремонтирована уже в этом году. Смета работ предусматривает порядка 9 миллионов рублей. Увеличения не предусматривается, возможно, получится сэкономить, но это не самоцель. Главное — сделать это качественно и в указанные сроки», — прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

Улица Емельянова — одна из главных в Молочном. Ремонта ждут не только студенты и преподаватели, но и все жители села.

«В этом учебном корпусе находится и приемная комиссия, и досуговый центр, сюда приходят жители всего Молочного. А еще здесь проводятся различные форумы: по трудовому движению, предпринимательству, так что здесь собирается молодежь со всей области. Поэтому благоустройство этой территории весьма значимо», — подчеркнул ректор молочной академии Николай Малков.

Сами студенты тоже в стороне не останутся: перед входом в учебный корпус за счет академии планируется установить флагштоки и доску почета лучших выпускников и студентов.

Напомним, рейтинговое голосование по проекту «Городская среда» состоялось 18 марта. По его итогам в план ремонта на 2018 год вошли пять общественных пространств: кроме улицы Емельянова у здания ВГМХА в селе Молочное, это Фрязиновский парк, сквер на Чернышевского, 73, пешеходная зона по улице Мишкольцской, территория по улице Пионерской в Лосте. Также этим летом запланирован ремонта в 54 дворах. Всего в рамках проекта «Городская среда» на 2018 год Вологде выделено порядка 250 миллионов рублей. Больше 200 — на дворовые территории, 43 млн — на общественные пространства.