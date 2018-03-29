Учеба в Германии. Часть 2: первая неделя в Штутгарте и уже миллион документов

Позади уже неделя в Германии , в городе Штутгарт . Я приехала сюда по программе обмена студентами между дружественными университетами обучаться по программе «Аудиовизуальные медиа» в Высшей школе Медиа. Что произошло со мной на этой неделе? Как я пережила переезд? Не скучно ли мне? Сейчас узнаете!

Понедельник

В понедельник еще не было намечено никакой работы студентов с международным офисом. Это был последний день заезда. Лучшим решением для меня было пойти в магазин и закупить продуктов, потому что по воскресеньям магазины в Германии не работают.

Рядом с общежитием расположен магазин Кауфланд (Kaufland). Довольно популярный гипермаркет на немецкой земле. Тут можно найти и еду, и посуду, и банные принадлежности. Близость такого магазина к общежитию не может не радовать студентов, ведь и ценовой диапазон гораздо шире, нежели в обычном супермаркете. Свою полку в холодильнике я заполнила, и можно было считать, что дневная программа на этом закончена.

Вторник

Началась бумажная волокита длинною почти в неделю. Первым мероприятием дня был приветственный обед в стенах Высшей школы Медиа. Нам показали коротенькую презентацию с правилами и указаниями, а также выдали студенческие удостоверения и «голубые папочки». В них студента ожидало расписание на март с обязательными и рекомендованными для посещения мероприятиями. К обязательным относилась вся работа с документами, регистрация в студенческой базе, проверка визы и страхование.

Франции и После разъяснений всех тонкостей немецкой бюрократии для студентов, нас пригласили позавтракать. Во время приема пищи началось наше первое полноценное знакомство друг с другом. Были ребята и из европейских стран ( Латвии Англии ), и из Северной Америки ( США Канада ).

Трудно представить, но чтобы попасть сюда студент из Австралии летел около 27 часов! Всех объединила тяга к знаниям, любовь к путешествиям и желание найти новых друзей. После знакомства нам показали университет и библиотеку. Библиотека находится в отдельном здании. Здесь же и ТВ студия, несколько лекционных аудиторий, рассчитанных на большой поток и несколько небольших аудиторий.

В здании университета четыре этажа, на каждом из которых находятся учебные аудитории, оборудованы компьютерный классы, большие лекционные аудитории и столовая. Стоит отметить, что университет имеет свою радио-студию, склад техники, которую можно бесплатно под подпись преподавателя взять в аренду, и кинозал, где периодически проходят бесплатные показы. На всей территории университета работает WIFI, но чтобы пользоваться им, необходимо быть зарегистрированным в студенческой базе.

После экскурсии по корпусам все студенты разошлись по делам — кто-то пошел регистрироваться в базе университета, кто-то поехал покупать семестровый проездной, который стоит 200 Евро (около 14 тысяч рублей).

Воскресенье

Время подводить итоги. Я проснулась и поняла, что провела в Германии целую неделю. Уже нашла друзей, почти поняла, как ориентироваться в системе транспорта в Штутгарте, закончила работу с документами, а завтра, в понедельник, меня ожидает тест на знание языка, встреча с куратором программы и еще много всего. До следующей недели!

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