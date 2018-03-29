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Страшно пойти в магазин: как побороть посттравматическое расстройство?
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Страшно пойти в магазин: как побороть посттравматическое расстройство? 

Мир24 1 час назад
Трагические события в Кемерове никого не оставили равнодушными — погибшим и пострадавшим сопереживал весь мир. Но некоторые россияне боятся теперь ходить в торговые центры и даже призывают их бойкотировать.
Как пишут пользователи сети, «страшно пойти в магазин или ТЦ и не вернуться». Другие, если отважиться на такой шаг все-таки придется, собираются сначала осмотреть лестницы, запасные выходы и план эвакуации, и лишь затем приступить к покупкам. Закрытые двери в кинозалах — предмет для отдельной фобии. «Раньше об этом как-то не задумывались, но теперь пришлось», — пишут блогеры.
То же самое некоторые чувствовали после терактов в метро, боясь спускаться в подземку. Вообще за любым трагическим событием, как правило, тянется шлейф болезненных переживаний — так называемое посттравматическое расстройство. У одних оно проходит относительно быстро, другие могут находиться в этом состоянии долгие годы. И как с этим бороться?
Эксперты советуют разделять тех, кто непосредственно оказался в эпицентре событий и пережил это лично, и тех, кто воспринял трагедию близко к сердцу, но сам на месте ЧП не присутствовал.
Психолог-психотерапевт Андрей Панов поясняет: после перенесенной психологической травмы человеку лучше стараться избегать ретравматизации. Выжившим жертвам кемеровских событий хотя бы в ближайшие две недели стоит воздержаться от посещения торговых центров и мест большого скопления людей. Параллельно имеет смысл обратиться к психологу или социальному работнику, который окажет поддержку, чтобы период реабилитации проходил более плавно. Поддержка и сопереживание других очень важны, поясняет эксперт.
В подобных случаях не лишне показаться и психотерапевту, поскольку последствия таких травм могут быть весьма ощутимыми и потребовать уже фармакологического лечения. Человек может возвращаться мыслями и чувствами к травмирующей ситуации, у него могут начаться панические атаки — и на улице, и в общественном транспорте. «Есть препараты, которые помогают психике как-то переработать этот стрессовый эпизод, снизить уровень тревоги и вернуться к нормальному функционированию», — говорит Панов.
Те же, кто непосредственно в ЧП не пострадал, но боится теперь посещать торговые центры — как и прочие слишком чувствительные люди — должны обратить внимание на другую проблему.
«Всегда найдется группа людей, которые при любых катаклизмах, происходящих в городе, в стране, в мире более восприимчивы к происходящему. Это лица с повышенной тревожностью, которая обостряется в моменты ЧП, и по этой причине им тоже необходима психологическая поддержка. Если человек замечает за собой такие явления не в первый раз, я бы рекомендовал ему обратиться к специалисту, чтобы попытаться понять причину частого возникновения этих состояний. Если люди время от времени ассоциируют себя с жертвами — например, считают теперь, что посещение ТЦ для них небезопасно (хотя объективно это не так), это может серьезно осложнять их жизнь», — говорит психолог.
Еще обычно людям, пережившим стресс, советуют избегать подобных новостей в СМИ, но в век информационных технологий это невозможно. С другой стороны, поясняет эксперт, все услышанное в СМИ может привести к повторной травматизации, и тут, опять же, необходима поддержка близких, возможность выговориться. Важно не оставаться заключенным в своих мыслях и переживаниях — уход в свой внутренний мир не всегда полезен, из него можно и не выбраться.
«Психика может реагировать на стресс по-разному: уровень реакции у каждого свой. Одному достаточно с кем-то поговорить, а кого-то это может задеть очень глубоко, что отразится на всей его последующей жизни. Человек может начать избегать людных мест, не будет ходить в крупные магазины, замкнется, каждая такая новость будет муссироваться в его голове и в чувствах», — считает Панов.
Период выхода из тяжелого стресса, помимо психологов, родственников и близких, облегчит также общение с природой, с животными. Пострадавшему нужно убедиться в том, что безопасный мир существует, говорит эксперт. Перегружать себя при этом делами или появляться в местах, напоминающих о печальных событиях, не стоит, но небольшие физические нагрузки могут пойти на пользу.
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