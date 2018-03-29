Азаров решил оптимизировать количество чиновников в Самарской области

Пока в белом доме сформировали рабочую группу. Ее членам предстоит выработать стратегию с учетом поставленных целей. Среди них — совершенствование структуры правительства, оптимизация штатной численности и расходов, переход на проектное управление. При этом нужно исключить дублирование функций министерствами и подведомственными организациями.

Интерес представляет состав рабочей группы. Возглавляет ее Виктор Кудряшов — ныне заместитель председателя правительства Самарской области. А в состав входят министры, советник губернатора Людмила Горожанина (ранее она возглавляла правовой департамент мэрии Самары . — Прим. 63.ru) и заместитель главы города Александр Карпушкин