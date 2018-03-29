Азаров решил оптимизировать количество чиновников в Самарской области 

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров решил провести административную реформу. В первую очередь она коснется регионального правительства.
Пока в белом доме сформировали рабочую группу. Ее членам предстоит выработать стратегию с учетом поставленных целей. Среди них — совершенствование структуры правительства, оптимизация штатной численности и расходов, переход на проектное управление. При этом нужно исключить дублирование функций министерствами и подведомственными организациями.
Интерес представляет состав рабочей группы. Возглавляет ее Виктор Кудряшов — ныне заместитель председателя правительства Самарской области. А в состав входят министры, советник губернатора Людмила Горожанина (ранее она возглавляла правовой департамент мэрии Самары. — Прим. 63.ru) и заместитель главы города Александр Карпушкин.
Дмитрий Азаров занял пост врио губернатора после отставки Николая Меркушкина. Резких кадровых изменений новый глава региона производить не стал. Большинство министров пока сохранили за собой посты. Среди новичков — Андрей Прямилов. Его назначили на должность врио министра управления финансами Самарской области. Он занимал аналогичную должность в мэрии столицы региона, когда ей руководил Дмитрий Азаров. Также в состав правительства вошел Виктор Кудряшов.
При этом врио губернатора сформировал целую команду советников. В нее вошли бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников, экс-руководитель областного Госфинконтроля Ольга Михеева, директор по дизайну международной IT-компании Acronis Денис Кортунов, известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков и бывший уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.