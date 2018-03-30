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В Кремле назвали опасной ситуацию с прекращением вещания RT в Вашингтоне
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В Кремле назвали опасной ситуацию с прекращением вещания RT в Вашингтоне 

Российская Газета 27 минут назад
«Мы выясняем ситуацию, — сказал Песков. — Совсем недавно говорил по телефону с Маргаритой Симоньян, пытался выяснить, на основании чего RT была проинформирована о таком решении».
"Ситуация действительно достаточно противоречивая, — оценил представитель Кремля. — Вопреки действующему контракту кабельные сети заявили, что больше не будут предоставлять услуги для RT.
"Юристы сейчас рассматривают в деталях, потому что здесь, конечно, дьявол кроется в деталях, — заметил Песков. — Но на первый взгляд, выглядит как ничем не обоснованное решение. Даже статус иностранного агента не может сам по себе быть основанием для исключения из кабеля того или иного СМИ".
"Подобные волюнтаристские действия — это очень настораживающая и пугающая тенденция, — считает пресс-секретарь президента. — Они, во-первых, свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении СМИ в США, что, кстати говоря, наверно, противоречит и законодательству США. И противоречат тем декларациям о приверженности свободе и демократии, свободе слова, которые мы днем и ночью слышим из Вашингтона".
"Мы серьезно изучаем эту ситуацию и считаем ее очень опасной и чреватой", — заключил Песков.
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