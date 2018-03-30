Симоньян: Вещание в Вашингтоне выключат не только для RT

"Мы зарегистрировались, нас планомерно сначала лишили аккредитации в конгрессе, а теперь выкидывают из кабелей, продолжая нам говорить, что это был просто формальный шаг, это просто ради прозрачности, ради транспарентности", — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Симоньян, из вещания в Вашингтоне выключают не только RT, но и все иностранные каналы.