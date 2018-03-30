Симоньян: Вещание в Вашингтоне выключат не только для RT 

Кампания по ограничению вещания RT в США началась после того, как канал зарегистрировали как иноагента, считает главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
"Мы зарегистрировались, нас планомерно сначала лишили аккредитации в конгрессе, а теперь выкидывают из кабелей, продолжая нам говорить, что это был просто формальный шаг, это просто ради прозрачности, ради транспарентности", — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Симоньян, из вещания в Вашингтоне выключают не только RT, но и все иностранные каналы.
"Когда об этом написал Блумберг, это стало большой историей, стало большим скандалом. В связи с этим, сегодня они вывешивают на сайте объявление, что выключают не только нас, а вообще все иностранные каналы с апреля. Может быть, это действительно так. Но факт в том, что нас-то выключили два месяца назад и прямо нам сказали почему, — констатировала она. — Потому что вы иноагенты".