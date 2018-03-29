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Симоньян: RT «выкинули из сети вещания» в Вашингтоне
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Симоньян: RT «выкинули из сети вещания» в Вашингтоне 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Югополис
Российский телеканал Russia Today, работающий за границе, прекратит вещание в столице США. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
"Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса «иноагента», да", — написала она в своем аккаунте в Telegram.
По информации телеканала «Россия-24», вещание прекратится с 1 апреля, передает "Интерфакс".
Напомним, 13 ноября 2017 года телеканал RT зарегистрировался в США иностранным агентом по требованию Вашингтона. Изначально американские власти утверждали, что включение Russia Today в список иноагентов не ограничит его работу. Однако 30 ноября 2017-го исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишил журналистов RT аккредитации в Конгрессе.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее заявил, что решение включить RT в список иностранных агентов негативно влияет на свободу СМИ.
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