Симоньян: RT «выкинули из сети вещания» в Вашингтоне

"Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса «иноагента», да", — написала она в своем аккаунте в Telegram.

По информации телеканала «Россия-24», вещание прекратится с 1 апреля, передает "Интерфакс"

Напомним, 13 ноября 2017 года телеканал RT зарегистрировался в США иностранным агентом по требованию Вашингтона. Изначально американские власти утверждали, что включение Russia Today в список иноагентов не ограничит его работу. Однако 30 ноября 2017-го исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишил журналистов RT аккредитации в Конгрессе.