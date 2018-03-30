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Прекратить вещание RT в Вашингтоне решили еще в феврале, заявила Симоньян
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Прекратить вещание RT в Вашингтоне решили еще в феврале, заявила Симоньян 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что решение о прекращении вещания RT в Вашингтоне было принято еще в феврале.
"Блумберг написал, что наше вещание прекращается с первого апреля. Мы были вынуждены вынести это в публичную плоскость, хотя мы молчали об этом с февраля, потому что оставалась надежда, что, может быть, они шаг назад сделают и оставались кое-какие возможности сохранить наше вещание в этих сетях в Вашингтоне", — сказала Симоньян в пятницу в эфире телеканала «Россия 1».
Таких надежд больше не осталось, добавила она.
В четверг Симоньян сообщила, что RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иностранного агента. Компания-провайдер исключила его из эфирной сетки. В RT сообщили, что последним днем вещания в столице США будет 31 марта.
При этом главный редактор отметила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.
В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. RT обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию на американские выборы.
По признанию Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иностранных агентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.
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