Прекратить вещание RT в Вашингтоне решили еще в феврале, заявила Симоньян

Блумберг написал, что наше вещание прекращается с первого апреля. Мы были вынуждены вынести это в публичную плоскость, хотя мы молчали об этом с февраля, потому что оставалась надежда, что, может быть, они шаг назад сделают и оставались кое-какие возможности сохранить наше вещание в этих сетях в Вашингтоне", — сказала Симоньян в пятницу в эфире телеканала «Россия 1».

Таких надежд больше не осталось, добавила она.

В четверг Симоньян сообщила, что RT прекращает вещание в Вашингтоне из-за присвоения телеканалу статуса иностранного агента. Компания-провайдер исключила его из эфирной сетки. В RT сообщили, что последним днем вещания в столице США будет 31 марта.

При этом главный редактор отметила, что телеканал продолжит вещание в Вашингтоне на других платформах.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. RT обязали зарегистрироваться в качестве иноагента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию на американские выборы.