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Стандарт деятельности коворкинг‑центров утвердили в Подмосковье
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Стандарт деятельности коворкинг‑центров утвердили в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье утвердили стандарт деятельности коворкинг-центров, в нем, в частности, прописаны требования к помещениям и видам услуг, соответствующее распоряжение министерства инвестиций и инноваций Московской области опубликовано на сайте ведомства.
«В целях развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области: утвердить стандарт деятельности коворкинг-центров на территории Московской области для целей предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и бюджетам муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по созданию коворкинг-центров», — говорится в документе.
В стандарте указывается, что цель создания коворкинг-центров за счет бюджета Подмосковья — стимулирование предпринимательской активности и формирование благоприятных условий для создания и развития субъектов МСП с помощью созданию соответствующей инфраструктуры.
Задачами деятельности коворкинг-цетров являются создание оборудованных рабочих мест, переговорных, помещений для проведения мероприятий, стимулирование роста предпринимательской активности, предоставление консультационных и информационных услуг и так далее.
В стандарте также указывается целевая аудитория коворкинг-центров, рекомендуемые каналы коммуникации, требования к помещениям, функциональным зонам и видам услуг.
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