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Создан мягкий материал-хамелеон с программируемыми свойствами
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Создан мягкий материал-хамелеон с программируемыми свойствами 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Российские ученые приняли участие в разработке материала, который по мягкости приближается к человеческой коже, а по умению менять цвет напоминает кожу хамелеона. Он представляет собой полимер, состоящий из нескольких типов звеньев-мономеров, и может пригодится для создания биологического импланта. Об этом сообщает статья в Science. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).
Материалы для биологических имплантов не должны отличаться по своим механическим свойствам — упругости, жесткости, устойчивости к деформации — от обычной биологической ткани. В противном случае на границе между ними будут возникать серьезные механические напряжения, которые могут повредить окружающие ткани. Чтобы этого не случилось, синтетическое вещество должно деформироваться точно так же, как и ткани рядом с ним. При этом ткани тела очень разнообразны по своим механическим характеристикам.
«Если вы разделывали курочку на ужин, то видели, что жировая ткань очень мягкая, ее механические свойства — упругость, жесткость материала — очень слабые, механическое напряжение — всего пара сотен паскалей. С другой стороны, есть кожа, ее легко растянуть, разгладить или сжать — она очень мягкая. Но, если попытаться сжать или растянуть еще сильнее, ничего не получится, то есть модуль эластичности может возрастать на несколько порядков», — поясняет соавтор статьи Дмитрий Иванов, руководитель лаборатории инженерного материаловедения факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М. В. Ломоносова.
Для живой ткани мягкость в исходном состоянии и значительное упрочнение при деформации — обычные свойства, но сымитировать их в синтетических материалах до сих пор не удавалось. Часто между мягкостью и эластичностью приходится выбирать. Так, различные виды резины и силикона могут быть достаточно эластичными, но не такими мягкими, как нужно.
«Вы в детстве играли с динозавриками, которых кидаешь в воду, а они растут или вылупляются из яиц? — приводит пример Дмитрий Иванов. — Это был полимер, который называется гидрогель. Он состоит из звеньев-мономеров, и у него есть гидрофильные фрагменты, которые любят воду. Когда вода будет проникать в этот полимер, гидрофильные фрагменты будут поглощать воду, и он будет набухать».
Гидрогель может набрать до 99% воды, становясь мягким, как живая ткань. Но у него есть несколько важных минусов. Ему не хватает механической прочности, он очень легко разрушается — как желе, которое разваливается на куски, если сжать его в руках или попробовать растянуть. Кроме того, он очень зависит от наличия влаги и растворителей, может высохнуть или слишком сильно набухнуть, а материалы для имплантов должны быть стабильны: не менять свой размер, не пропитываться физиологическими жидкостями. До сих пор не получалось создать синтетический материал, который будет обладать мягкостью живых тканей, но при деформации становиться в десятки и даже тысячи раз более жестким.
Ученые изобрели такой материал, сделав его стабильным, мягким и прочным. Его свойствами, включая цвет, можно управлять через его структуру. Как и меняющаяся окраска хамелеона, цвет нового материала — структурный. Это значит, что он обусловлен не химическим эффектом (пигментным красителем), а физическим — дифракцией (отклонением световых волн с возникновением цвета). У хамелеона эти эффекты возникают из-за нанокристаллов гуанина в клетках кожи. Когда ящерица взволнована или возбуждена, изменяется расстояние между кристаллами, и интерференция дает разные оттенки цвета в видимой области. Как и хамелеон, новый материал может менять свой цвет благодаря физическим эффектам. Сам по себе он имеет синеватый оттенок, но механическое воздействие влияет на его супрамолекулярную структуру, и цвет тоже изменяется.
Новый материал не состоит из смеси разных молекул, не нуждается в добавках и растворителях. В структуре всего одной молекулы можно запрограммировать и механические свойства, и цвет материала. Он представляет из себя длинную цепочку — полимер, состоящий из нескольких типов звеньев-мономеров.
Эти мономеры сгруппированы в блоки. В центре находится блок, напоминающий ершик для чистки бутылок: в нем есть стержень, от которого отходит очень много жестких, но гибких щетинок. Щетинки должны быть очень частыми, тогда связи между ними будут удерживать их торчащими, не давая «прилипать» к стержню. В англоязычной литературе такие структуры так и называются — bottlebrush, то есть «бутылочные щетки». Концевые (или, по-научному, терминальные) блоки — это простые цепочки, не похожие на щетки. Блоки из середины и на концах «не любят» друг друга и расслаиваются на две фазы: концевые блоки скручиваются в шарики диаметром 20-40 нанометров, между которыми и располагаются «ершики». Регулируя жесткость и длину «ершиков» и размер таких шариков, можно программировать механические свойства материала и его цвет.
Благодаря такому строению материал может полностью имитировать механические свойства свиной кожи и приближаться к человеческой. При этом, поскольку в нем нет растворителей, он не впитывает физиологические жидкости и не высыхает на воздухе. Пока рано говорить о том, можно ли будет создавать мягкие ткани и кожу конкретно из этого материала, но технология управления механическими свойствами через структуру полимерных цепочек может пригодиться для этой цели.
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