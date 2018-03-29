Очередному «дому для чиновников» в Нижегородской области выделили 400 млн рублей

По предложению областного правительства в 2018 году на строительство комплекса дадут 190 млн рублей, в 2019 — 180 млн Причиной появления незапланированных трат чиновники назвали существование некого проекта создания в Дивеевском районе комплекса под условным названием «Большой Саров», связанного с развитием монастырского комплекса РПЦ , рассказали во фракции КПРФ заксобрания.

Против голосовали только коммунисты — 4 человека. Фракция КПРФ напомнила, что такая сумма — 370 млн рублей — могла бы решить проблемы семей, живущих в аварийном фонде, или проблемы с жильем для детей-сирот.

— Именно эта сумма требовалась в начале года для того, чтобы фактически предоставить пенсионерам право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Тогда областное правительство утверждало, что денег в бюджете на это нет. Сегодня оказывается, что деньги в бюджете есть, но не для пенсионеров, не для детей-сирот и не для жителей ветхого, аварийного фонда. Деньги есть для кластерного центра «Большого Сарова», очертания которого существуют только в головах чиновников, — возмутился руководитель фракции КПРФ в заксобрании Владислав Егоров

Коммунисты подчеркнули, что проекта как такового, оформленного документально, не существует. Нет планов развития территории, нет нормативной базы, нет перспектив федерального софинансирования. Есть только «негласная» идея создания комплекса, имеющего отношение к «Дивеевской обители».

Депутат от КПРФ Владимир Буланов напомнил корреспонденту NN.ru о Доме офицеров в центре Нижнего Новгорода. Здесь с 1866 по 1918 годы было Нижегородское женское духовное училище. При советской власти в здании размещалось множество музыкальных кружков и спортивных секций, театральных и танцевальных коллективов. В 2011 году здание передали Нижегородской епархии.

— Церковь не всегда показывает себя эффективным управленцем. Огородили забором и ничего там не делают, а обещали воскресную школу. И последние 5 лет пытаются забрать консерваторию у музыкантов. Нам говорят, что они на 100 объектов положили глаз. Но это несправедливо. Пусть разберутся хотя бы с Домом офицеров в центре города, — говорит Буланов. — На Рождественской столько золота и куполов, сколько прихожан нет. А я построил церковь в Арзамасском районе и не могу до сих пор найти туда батюшку, который хотя бы по праздникам туда приезжал или хотя бы раз в месяц для бабушек.