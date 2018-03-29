Бывшие лидеры ВЛКСМ просят Путина вернуть в страну государственную идеологию

В этом году комсомол празднует 100‑летие. Череду торжеств 29 марта открыл «круглый стол» «Интернациональное воспитание юношества. Современные аспекты». Съехавшиеся на мероприятие члены ЦК и региональные руководители ВЛКСМ во главе с советским комсомольцем №1 Евгением Тяжельниковым вспомнили славное прошлое и решили просить президента вернуть стране официальную госидеологию.

Современная идеология мультикультурализма переживает повсеместный крах, с удовольствием констатировали лидеры советского комсомола. А на этом фоне особенно заметно, что интернационализм, пусть и без характерного для советских времен определения «пролетарский», переживает второе рождение. Так что дело за малым — вернуть в Конституцию нашей страны изъятое оттуда после краха СССР положение о государственной идеологии. А уже затем на этой прочной основе воспитывать молодежь, причем особенно активно в школе и в армии, выразил общее мнение генерал и глава правительства Чечни в 1996 году Николай Кошман . И 100‑летие ВЛКСМ должно стать поворотной точкой на этом направлении.

— Не может такая страна, как Россия , жить без идеологии. И если нет идеологии высокой духовности и патриотизма, возникает идеология стремления к наживе любой ценой, когда деньги становятся единственной ценностью, — дополнил апокалиптическую картину безыдейности профессор МГУ Леонид Доброхотов. — А это доводит до края, что мы сейчас и видим. Отсутствие в стране идеологии — главная для нас угроза, и я точно знаю, что в Конституцию это положение было записано непосредственно американцами! Мы должны убедить нашего президента, что такую идеологию пора ввести. И Путин, кстати, уже сделал первый шаг в этом направлении: на днях сказал, что наша национальная идеология — патриотизм. Только я бы еще добавил: воспитание духовности и гордость за великий СССР!

Случившийся на заседании сенатор Александр Акимов заверил высокое собрание, что в Совете Федерации очень много воспитанников и сторонников комсомола, а официальная госидеология сегодня очень востребована. «Мы находимся на краю, и без идеологии проиграем войну». (Затем, правда, выяснилось, что война имелась в виду информационная, дипломатическая и экономическая.)

Особые надежды на возвращение в страну официальной правящей государственной идеологии, как оказалось, советские комсомольцы возлагают на новый период правления Путина. При этом не грех, подчеркнули они, отбросить ложное стеснение и вслед за Китаем так прямо и закрепить в нашем Основном законе: курс на строительство социализма и коммунистическую идеологию. А ветераны ВЛКСМ возьмут на себя инициативу подготовки концепции этой «старой-новой» идеологии «с учетом всех наших прошлых исторических достижений», причем возглавит эту работу бывший глава ЦК ВЛКСМ Тяжельников, до сих пор, по словам коллег, находящийся в строю.

Что же касается молодежи, то тут надо использовать исторический опыт комсомола. Во-первых, по освоению Дальнего Востока — комсомольско-молодежные бригады, ударные комсомольские стройки и т.д. Во-вторых, по восстановлению утерянных за последние десятилетия комсомольских связей с бывшими союзными республиками. Ну а в духе нового времени можно кликнуть молодежи экологический клич: начать высаживать леса, причем особенно активно в России и в Бразилии

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