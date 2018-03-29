Перед выходными тысячи ростовчан останутся без электричества

Завтра, 30 марта, ростовчан ждут последние в этом месяце отключения электроэнергии. Временные неудобства придется потерпеть жителям Ленинского, Советского, Первомайского, Пролетарского, Октябрьского районов.

— Мастера должны проверить оборудование, чтобы исключить аварийные ситуации в будущем, — сообщили в компании «Донэнерго».

С 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

ул. Муравьёва, 29–79, 28–60;

ул. Волгородская, 25–49, 28–52;

ул. Полевая, 1–25, 2–12;

ул. Пестеля, 54–82, 55–87;

ул. Маркова, 1–37, 34–78;

ул. Владикавказкая, 25–47, 32–58;

ул. Красногвардейская, 15–55, 36–52;

ул. Самойловская, 2–24, 1–5;

ул. Гайдара, 11–14, 27, 27а;

ул. Коровкина, 1–39, 2–40;

ул. 12 Февраля, 46–100, 71–83;

пер. Скрыпника, 59–71, 64–72;

2-й переулок, 55–71, 44–68 ул. Белгородская, 1–19, 2–20;

ул. Белинского, 1–19, 2–18;

ул. Самойловская, 34–52, 41–59;

пер. Марсовый, 1–13, 2–14;

пер. Трудовой, 1–29, 2–36;

пер. Конструторский, 5–15, 4–14;

ул. Зенитчиков, 1–5, 2–12;

пер. Проезжий, 7–17, 2–12;

ул. Булавина, 15–35, 2–12;

пер. Сызранский, 1–19, 2–18;

ул. Муравьёва, 79–99, 56–78.

С 9:00 до 16:00:

ул. Волгоградская, 51–69, 54–74;

ул. Возрождения, 25–87, 26–80;

ул. Правды, 1–57, 2–60;

ул. Турксибская, 10–20, 13–37;

ул. 12-февраля, 8–26;

ул. Курганная, 2–22, 1–17;

ул. Пирамидная, 1–17, 2–18;

ул. Раевского, 1–29, 2–16;

пер. Псковский, 1–15, 2–18;

ул. Бабаева, 1–21, 2–24;

ул. 12 Февраля, 1–19, 2–8;

ул. Маркова, 41–53, 82–96;

ул. Пестеля, 89–107, 84–102;

ул. Мечникова, 2–12;

ул. Турсибская, 1–11, 2–6;

ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 6;

ул. Зорге, 58/4, 58/2, 58а/1;

ул. Содружества, 37, 37/1;

ул. 2-я Киргизская, 46–58, 67–91;

ул. Казахская, 58–74;

пер. Обский, 2–38, 3–17;

пер. Уральский, 1–31, 2–36;

пер. Ухтомский, 1–35, 2–38.

С 9:00 до 17:00 электричество отключат в домах по адресам:

ул. Каяльская, 8–114;

ул. Путевая, 1–49,

ул. Я. Галана, 2–26;

ул. Гаккеля, 3–21; 2–18;

ул. Ларина, 1–3;

ул. Цезаря Куникова, 1–9; 2–12;

ул. Шеболдаева, 27–55; 12–22;

ул. Ивана Франко;

ул. Кропоткина, 2–10;

пер. Айвазовского;

пер. Ростовский;

пер. Ленкоранский,

пер. Крымский, 16–24, 17–21;

пер. Тихорецкий, 26–34, 27–31;

пер. Геленджикский, 16–34, 15–35;

пер. Новоросийский, 31–33;

ул. Вяземцева, 35–57, 56–76;

пер. Суздальский, 1–11, 2–10;

ул. Кадровая, 1–71, 2–92;

ул. Новгородская, 1–25, 2–30, 27–79, 32–74;

ул. Пулковская, 1–73, 2–78;

ул. Сквозная, 1–87, 2–84;

ул. Гранитная, 1–25, 2–28;

пер. Дзержинского, 1;

ул. Керамическая, 1–13, 2–14;

пер. Кафельный, 1–19, 2–18;

пер. Паровозный, 1–37, 2–26;

пер. Поворотный, 1–19, 2–22.