Перед выходными тысячи ростовчан останутся без электричества 

Завтра, 30 марта, ростовчан ждут последние в этом месяце отключения электроэнергии. Временные неудобства придется потерпеть жителям Ленинского, Советского, Первомайского, Пролетарского, Октябрьского районов.
— Мастера должны проверить оборудование, чтобы исключить аварийные ситуации в будущем, — сообщили в компании «Донэнерго».
С 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
ул. Муравьёва, 29–79, 28–60;
ул. Волгородская, 25–49, 28–52;
ул. Полевая, 1–25, 2–12;
ул. Пестеля, 54–82, 55–87;
ул. Маркова, 1–37, 34–78;
ул. Владикавказкая, 25–47, 32–58;
ул. Красногвардейская, 15–55, 36–52;
ул. Самойловская, 2–24, 1–5;
ул. Гайдара, 11–14, 27, 27а;
ул. Коровкина, 1–39, 2–40;
ул. 12 Февраля, 46–100, 71–83;
пер. Скрыпника, 59–71, 64–72;
2-й переулок, 55–71, 44–68 ул. Белгородская, 1–19, 2–20;
ул. Белинского, 1–19, 2–18;
ул. Самойловская, 34–52, 41–59;
пер. Марсовый, 1–13, 2–14;
пер. Трудовой, 1–29, 2–36;
пер. Конструторский, 5–15, 4–14;
ул. Зенитчиков, 1–5, 2–12;
пер. Проезжий, 7–17, 2–12;
ул. Булавина, 15–35, 2–12;
пер. Сызранский, 1–19, 2–18;
ул. Муравьёва, 79–99, 56–78.
С 9:00 до 16:00:
ул. Волгоградская, 51–69, 54–74;
ул. Возрождения, 25–87, 26–80;
ул. Правды, 1–57, 2–60;
ул. Турксибская, 10–20, 13–37;
ул. 12-февраля, 8–26;
ул. Курганная, 2–22, 1–17;
ул. Пирамидная, 1–17, 2–18;
ул. Раевского, 1–29, 2–16;
пер. Псковский, 1–15, 2–18;
ул. Бабаева, 1–21, 2–24;
ул. 12 Февраля, 1–19, 2–8;
ул. Маркова, 41–53, 82–96;
ул. Пестеля, 89–107, 84–102;
ул. Мечникова, 2–12;
ул. Турсибская, 1–11, 2–6;
ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 6;
ул. Зорге, 58/4, 58/2, 58а/1;
ул. Содружества, 37, 37/1;
ул. 2-я Киргизская, 46–58, 67–91;
ул. Казахская, 58–74;
пер. Обский, 2–38, 3–17;
пер. Уральский, 1–31, 2–36;
пер. Ухтомский, 1–35, 2–38.
С 9:00 до 17:00 электричество отключат в домах по адресам:
ул. Каяльская, 8–114;
ул. Путевая, 1–49,
ул. Я. Галана, 2–26;
ул. Гаккеля, 3–21; 2–18;
ул. Ларина, 1–3;
ул. Цезаря Куникова, 1–9; 2–12;
ул. Шеболдаева, 27–55; 12–22;
ул. Ивана Франко;
ул. Кропоткина, 2–10;
пер. Айвазовского;
пер. Ростовский;
пер. Ленкоранский,
пер. Крымский, 16–24, 17–21;
пер. Тихорецкий, 26–34, 27–31;
пер. Геленджикский, 16–34, 15–35;
пер. Новоросийский, 31–33;
ул. Вяземцева, 35–57, 56–76;
пер. Суздальский, 1–11, 2–10;
ул. Кадровая, 1–71, 2–92;
ул. Новгородская, 1–25, 2–30, 27–79, 32–74;
ул. Пулковская, 1–73, 2–78;
ул. Сквозная, 1–87, 2–84;
ул. Гранитная, 1–25, 2–28;
пер. Дзержинского, 1;
ул. Керамическая, 1–13, 2–14;
пер. Кафельный, 1–19, 2–18;
пер. Паровозный, 1–37, 2–26;
пер. Поворотный, 1–19, 2–22.