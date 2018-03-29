Торговые центры в Домодедове проверили на пожарную безопасность

Спасатели и чиновники ведут внеплановые проверки торговых центров. Журналисты ‐ присоединяются к ним. Подмосковье ‐ средоточие мега‐центров и супер‐моллов, наверное, в столичном регионе их больше, чем в любом другом субъекте федерации.

Сотрудники торговых центров в Домодедове в курсе грядущих проверок на пожарную безопасность, однако, в какой именно из десятка ТРЦ города инспекторы придут, в первую очередь, хранилось в секрете. Сегодня проверяют двухэтажное здание на Каширском шоссе, осмотр начинается с детской зоны и вопросы у инспектора не только к руководству, но и к персоналу.

Детская зона, как и кинотеатр, находятся на втором этаже, и вот зафиксировано первое нарушение. Нарушение незначительное, такие называют режимными, то есть исправить их можно в течение нескольких минут, к ним также относятся, например отсутствие доводчиков на дверях, или заклинившая створка экстренного выхода. А вот новая проблема — заклинил замок на дверце щита с огнетушителем.

Впрочем, остальные системы противопожарной безопасности в этом ТРЦ — в норме, эвакуационные лестницы достаточно широкие, запасные выходы из кинотеатра ведут прямиком на улицу, магнитные замки, запирающие их, отключаются при срабатывании пожарной тревоги, она, кстати, тоже исправно работает.

В любом случае даже мелкие нарушения в критической ситуации могут повлечь за собой непоправимые последствия, поэтому инспекторы не делят их по значимости и собираются строго наказывать за любое несоответствие норме. Проверка только началась, осмотреть предстоит каждое помещение, каждого магазина, включая подсобки и кабинеты администрации.

Я советую всем, придя на незнакомый объект сначала ознакомиться с его архитектурой, посмотреть, где пути эвакуации, где находятся первичные средства пожаротушения, в дальнейшем можно уже безопасно осуществлять дальнейшие действия

— Анатолий Большаков, инспектор отдела надзорной деятельности в г.о. Домодедово

В Домодедове прошло уже порядка семи подобных проверок, а всего в Московской области за минувшие сутки уже проинспектировали, как минимум, 50 объектов, впрочем до завершения процесса еще далеко, ведь в Подмосковье порядка полутора тысяч ТРЦ — больше чем во всех остальных регионах страны.