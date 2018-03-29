Эффект обзора: снимки из космоса как способ ценить нашу планету

Вы знали, что некоторые космонавты, побывав в космосе, начинают воспринимать Землю иначе? Увидев нашу планету с орбиты или с поверхности Луны, они ощущают масштаб нашего мира, его хрупкость и величие одновременно, его уязвимость.

У этого явления есть даже свое научное название — «эффект обзора» (overview effect). Именно развитию этих чувств и посвящен инстаграм @dailyoverview. Создатели аккаунта стараются, чтобы мы начали больше ценить мир, в котором живем (при этом не выходя из дома). Взгляните, может, оно и правда того стоит, ведь наша планета обладает потрясающей красотой!

Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)

28 Мар 2018 в 8:54 PDT Песчаные дюны в области Тирис-Земмур, Мавритания

Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)

19 Мар 2018 в 9:57 PDT Рисовые поля в Му Чан Чай, Вьетнам

Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)

Аргентина. 18 Мар 2018 в 3:33 PDT Ледник Перито-Морено, расположенный в провинции Санта-Крус

Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)

9 Мар 2018 в 11:57 PST Снимок Юпитера.

Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)

6 Мар 2018 в 10:06 PST Соляные пруды в заливе Сан-Франциско , Калифорния.

Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)

1 Мар 2018 в 9:16 PST Пришвартованные парусники в гавани DuSable, Чикаго

Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)