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Эффект обзора: снимки из космоса как способ ценить нашу планету
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Эффект обзора: снимки из космоса как способ ценить нашу планету 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Вы знали, что некоторые космонавты, побывав в космосе, начинают воспринимать Землю иначе? Увидев нашу планету с орбиты или с поверхности Луны, они ощущают масштаб нашего мира, его хрупкость и величие одновременно, его уязвимость.
У этого явления есть даже свое научное название — «эффект обзора» (overview effect). Именно развитию этих чувств и посвящен инстаграм @dailyoverview. Создатели аккаунта стараются, чтобы мы начали больше ценить мир, в котором живем (при этом не выходя из дома). Взгляните, может, оно и правда того стоит, ведь наша планета обладает потрясающей красотой!
Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)
28 Мар 2018 в 8:54 PDT  Песчаные дюны в области Тирис-Земмур, Мавритания.
Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)
19 Мар 2018 в 9:57 PDT  Рисовые поля в Му Чан Чай, Вьетнам.
Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)
18 Мар 2018 в 3:33 PDT  Ледник Перито-Морено, расположенный в провинции Санта-Крус, Аргентина.
Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)
9 Мар 2018 в 11:57 PST  Снимок Юпитера.
Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)
6 Мар 2018 в 10:06 PST  Соляные пруды в заливе Сан-Франциско, Калифорния.
Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)
1 Мар 2018 в 9:16 PST  Пришвартованные парусники в гавани DuSable, Чикаго.
Публикация от Daily Overview (@dailyoverview)
11 Фев 2018 в 2:23 PST  Волны Тихого океана в городе Антофагаста, Чили.
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