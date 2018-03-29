Лавров предложил созвать сессию ОЗХО в связи с инцидентом в Солсбери

«Для того чтобы добиться нормального разговора, для того чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы — уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде», — сообщил министр.

По словам главы российского МИД, он рассчитывает, что «западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация».