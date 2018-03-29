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Лавров предложил созвать сессию ОЗХО в связи с инцидентом в Солсбери
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Лавров предложил созвать сессию ОЗХО в связи с инцидентом в Солсбери 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Москва предложила 2 апреля созвать внеочередную сессию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с инцидентом в Солсбери. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт РИА «Новости».
«Для того чтобы добиться нормального разговора, для того чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы — уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде», — сообщил министр.
По словам главы российского МИД, он рассчитывает, что «западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация».
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании, не предъявляя доказательств, заявили, что Скрипалей отравили якобы разработанным в РФ нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва категорически отвергает эти обвинения. Российские официальные лица неоднократно настаивали на проведении открытого расследования и заявляли о готовности к сотрудничеству.
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