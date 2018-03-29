Минобороны поблагодарило солдатских матерей

Новое общероссийское движение стартовало в Краснодарском крае

Новая общероссийская акция «Сердце солдатской матери» под эгидой Общественного совета Минобороны России и Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (Мегапир) стартовала в четверг, 29 марта, в городе Тимашевске Краснодарского края.

По словам организаторов, основная задача акции заключается в воспитании уважения к семье, а также решении насущных проблем солдатских матерей. К примеру, организаторы акции планируют возродить тимуровское движение и возобновить переписку между командирами воинских частей и подразделений с родителями солдат.

Минобрнауки, — Мы решили возобновить акцию «Сердце солдатской матери», которая проходила в далеком 1984 году. Акцию 2018 года постарались сделать максимально современной и полезной в первую очередь для родителей офицеров, срочников, контрактников и, конечно, для подрастающего поколения. Акцию по поддержке семей военнослужащих в итоге поддержали Минобороны, Администрация Президента Минкультуры и другие ведомства, — рассказал «КВ» председатель совета директоров «Мегапира» генерал-майор запаса Владимир Богатырев

По его словам, организаторы постараются максимально широко, не без помощи СМИ, рассказать о матерях, воспитавших достойных защитников Отечества.

— Сегодня мы чествовали первых трех матерей, им были вручены благодарности от Минобороны и нашей ветеранской организации. На этом останавливаться не намерены. В дальнейшем будут проходить чествования матерей военнослужащих. Надеемся на поддержку военкоматов, отделений ДОСААФ России , организаций родителей военнослужащих, ветеранов, — сказал «КВ» Богатырев, добавив, что большое внимание организаторы акции будут уделять и многодетным семьям, в которых воспитываются будущие защитники Отечества.

Пожалуй, самой смелой задумкой акции станет попытка возродить на современном уровне при помощи «Юнармии» тимуровское движение, участники которого могли бы оказать посильную помощь солдатским матерям.

— Очень часто матерям военнослужащих, пока сын служит, необходима помощь в каких-то бытовых вопросах. Например, поддержать тех родителей, которые живут в сельской местности, оказать им внимание и т.д. Чтобы женщины не оставались одни с жизненными трудностями, мы подключим юнармейцев, ребят из российского движения школьников и других патриотических детских и юношеских объединений, — пояснил Богатырев.

Кроме того, по его словам, организаторы акции планируют возобновить активную переписку командиров воинских частей и подразделений с родителями военнослужащих, в том числе с использованием современных средств обмена информацией.

Торжественное открытие акции не случайно прошло в Тимашевске. Здесь, рассказали организаторы акции, находится мемориальный музей и монумент, посвященный семье Епистинии Степановой, восемь ее сыновей погибли, выполняя долг. Епистиния Степанова — кавалер орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени.

— В 1918 году старший сын Александр был расстрелян белыми в отместку за помощь, оказанную семьей Степановых Красной Армии. В 1939 году в боях на Халхин-Голе, в Монголии , выполняя интернациональный долг, погиб Федор. На фронтах, в партизанских отрядах, в фашистском концлагере погибли сыновья Павел, Василий, Иван, Илья, Филипп. Самому младшему, Александру, за мужество и воинскую доблесть, проявленные при форсировании Днепра в 1943 году, было присвоено звание Героя Советского Союза. Получила мать «похоронку» и на сына Николая. Но в августе 1945 года он вернулся из госпиталя, долго болел, умер от ран, — рассказали «КВ» о героических подвигах сыновей Епистинии Степановой сотрудники мемориального музея в Тимашевске.

— Мы обязаны сохранить память о матерях, чьи сыновья и дочери героически защищали Отечество в годы Великой Отечественной войны, а также при выполнении приказов Родины в других войнах и вооруженных конфликтах, — подчеркнул зампредседателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин.