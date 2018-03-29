Жители Самарской области выбрали объекты для благоустройства территории

Самарской области подвели итоги голосования за благоустройство общественных территорий в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже до конца 2018 года в регионе появится 151 объект, преображенный так, как этого захотели жители. Они же будут контролировать работы до самого завершения. Подробнее расскажут наши корреспонденты.

Нина Фёдоровна Выселкова живет на Стара-Загоре уже 40 лет. Говорит, главный центр притяжения, настоящая жемчужина микрорайона — природное озеро под тенью столетних дубов. Здесь устраивают праздники, гуляют пары и отдыхают целыми семьями местные жители.

И действительно, время не пощадило ни водоём, ни его инфраструктуру. Пруд порос камышами, измельчал, обветшали инженерные системы. Гулять по вечерам здесь темно, говорят местные жители, — мало фонарей. Управляющая микрорайоном Зоя Васильевна долго думала, как привести эту территорию в порядок. На помощь пришёл президентский проект «Формирование комфортной городской среды».

”Мы тут же составили протокол, собрали жителей, заполнили всё, собрали подписи, сдали и вошли, одни из первых, мы победили!”, — делится Зоя Васильевна.

”Благодаря этому проекту будут восстановлены и появятся новые пешеходные дорожки. Вот здесь такая территория запущенная, она получит новую структуру. И спортивная площадка, к которой сейчас подходов нет никаких, станет тоже удобной для жителей. Детская площадка будет обновлена”, — информирует Дарья Орлова, специалист отдела по проекту «Формирование комфортной городской среды» администрации Кировского района Самары

А еще модернизируют сцену, установят лавочки и фонари, конечно же, почистят озеро. Работы начнут в мае, а завершат к концу 2018 года. За благоустройство этого сквера проголосовали почти 15 тысяч человек. Опрос проводили 18 марта на избирательных участках. Всего же своё мнение по проектам комфортной городской среды выразили почти миллион жителей Самарской области — небывалый масштаб. Из 397 предложений наибольший рейтинг набрал 151 объект. Выбор сделан. Теперь в региональном правительстве обсуждают дальнейшие шаги.

”Сейчас это, в первую очередь, объявление торгов, это выбор подрядчиков, есть еще определённые моменты по согласованию дизайна. Конечно, каждый шаг по общественной работе будет согласовываться с жителями”, — подчеркивает врио зампредседателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов

Сумма, которую потратят на благоустройство общественных территорий, выбранных жителями 18 марта, — 641 миллион рублей. Напомним, в 2017-м благодаря президентскому проекту преобразилась площадь Куйбышева, а в текущем году завершат реконструкцию Струковского сада и 4-й очереди самарской набережной.