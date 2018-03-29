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Переиздан роман Гу Хуа «В Долине лотосов»
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Переиздан роман Гу Хуа «В Долине лотосов» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Что это было за время, как автору удалось передать подробности тех событий и что нового ждет читателей в переиздании 2018 года?
60-70-е годы XX века в Китае называют периодом «культурной революции». Ее руководители планировали бороться с пережитками предыдущей эпохи: старыми идеями, культурой, обычаями и привычками. Но для страны это было тяжелое время: жертвами политических репрессий и гонений стали около 1,5 млн китайцев. Достоверно об этом историческом периоде могут рассказать только непосредственные свидетели тех событий. Гу Хуа — один из них.
В начале «культурной революции» в 1966 году Гу Хуа было 24 года, он активно участвовал в политической жизни. Он вспоминает, что подвергался критике, однако его беды несравнимы с бедами многих знакомых, коллег, друзей писателя.
Гу Хуа начал писать еще в 1962 году, но настоящая известность пришла к нему лишь в 1986-м, после публикации романа «В Долине лотосов». В том же году его отметили премией Мао Дуня. Сегодня Гу Хуа — заместитель председателя Хунаньского отделения Союза китайских писателей. Его книги по-прежнему читают и любят в Китае.
Роман «В Долине лотосов» Гу Хуа описывает жизнь китайской деревни Фужунчжэнь ("Лотосы") во времена «культурной революции». В начале 1960-х годов в деревне была развернута кампания «четырех чисток» и «трех красных знамен» — так пытались бороться с «вредными элементами». Автор рассказывает о культурной революции, описывая жизнь простых людей, вновь приближая события той эпохи.
Главная героиня — Ху Юйинь — торгует рисовым отваром на местном базаре. С началом «культурной революции» в селе все меняется. Девушка из уважаемого и любимого жителями деревни человека превращается в уличную уборщицу, ее семью покрывают позором. Меняется и жизнь других персонажей: партийных чиновников, руководителей и даже «героев земельной реформы». Герои романа — собирательные образы «культурной революции». Автор показывает судьбы не конкретных людей, а целого поколения. Несмотря на это, у каждого героя есть реальный прототип — Гу Хуа рассказывает о том, что видел, и о тех, кого знал.
Издание на русском языке
В 1986 году издательство «Радуга» впервые опубликовало роман на русском языке. Переводил книгу заслуженный профессор МГУ, доктор филологических наук и знаменитый синолог — Владимир Иванович Семанов.
Предисловие к переизданию написала Светлана Викторовна Никольская — кандидат филологических наук Института стран Азии и Африки МГУ. Она рассказывает о подробностях жизни автора: как Гу Хуа связан с кинематографом, почему не любит говорить о своем первом рассказе и с чем сравнивает процесс изучения истории и литературы, а также о том, за что его произведения любят на родине и почему их читают до сих пор. Переиздание выходит в новом оформлении, чтобы их было удобно читать и носить с собой.
На полках книжных магазинов роман появится в марте. Приобрести книгу можно в специализированном магазине китайской литературы «Шанс Боку» на Арбате (Арбатский переулок, 6/2), на сайте shansbookuu.ru, в интернет-магазинах «Лабиринт», «Читай-город», OZON.ru и книжных магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.
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