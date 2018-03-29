Статус поселка городского типа Санья получила только в конце 1987 года

Конечно, мы планировали поездку на юг Китая не в Москве . В то время мы в составе первой большой группы советских стажеров учились в Пекинском институте иностранных языков и готовились с пользой и удовольствием провести зимние каникулы. Глобальное потепление себя никак не проявляло, а может, его еще просто не было, и в Пекине в декабре температура опускалась до -15, регулярно выпадал снег, который, правда, на солнце быстро таял. Дело осложняло одно обстоятельство — Хайнань был закрыт для иностранцев. Официально уже было объявлено, что с 1 января 1985 года его откроют, но и тогда для его посещения требовалось специальное разрешение министерства безопасности — это южная морская граница КНР.

Разрешение получили без проблем, на поезде доехали до Гуанчжоу , а оттуда на маленьком теплоходе с несколькими каютами для пассажиров почти сутки плыли до административной столицы острова — города Хайкоу. В Гуанчжоу я простудился, ночью вышел на палубу подышать и впервые почувствовал дыхание тропиков. Узнав, что на корабле плывут русские, на капитанском мостике кто-то запел советские песни 50?х годов на китайском языке, очень красиво и мелодично — китайцы вообще хорошо поют. Этот «кто-то» предложил мне подпеть и был очень удивлен, что я не знаю слов. Утром мы причалили в Хайкоу, по мосткам я сошел на берег, земля была необычного красного цвета, из школьного курса географии я знал, что это латеритные почвы, характерные для тропиков. Как мне говорили знающие люди, мы стали первыми советскими на острове с конца 50-х годов. Сейчас бы, вероятно, сказали, что мы были первыми русскими туристами на Хайнане, хотя мы себя туристами не считали. Для нас это была «этнографическая» экспедиция по регионам страны изучения. Дорога в Санья на автобусе заняла несколько часов и оставила неизгладимые впечатления — тропическая зелень, горы, перевалы, с которых открывался незабываемый вид вниз на озера в окружении пальм…

Санья оказалась деревней, это был самый южный населенный пункт на острове. Одно-двухэтажные дома, несколько асфальтированных улиц, по которым проезжали редкие машины, а в основном бродили мелкие местные куры. Сразу за маленьким портом — небольшой базар с диковинными рыбами, морскими гадами, украшениями из кораллов и пойманными в лесах обезьянками в бамбуковых клетках. Национальные меньшинства — мяо, ли и прочие в кожаных передниках и традиционных украшениях торговали кокосами, тропическими фруктами и овощами. Вдоль всего южного берега километры абсолютно пустых песчаных пляжей, с одной стороны, и тропических зарослей, с другой. По окрестностям мы путешествовали пешком или на трехколесном мотоцикле, вероятно, одного из первых местных предпринимателей, коляска, в которой мы ездили, была сбита из досок. Жили в общежитии ЦК КПК — наверняка, одном из лучших мест для приема иностранцев в то время — маленькая комнатка с двумя кроватями с москитными сетками, бетонный пол, вид на пальмы из окна. Погода была отличная, море теплое. На противоположной стороне бухты, где мы купались, на горе стояла маленькая беседка в традиционном китайском стиле, которая напоминала, что мы в Китае. Еда была выше всяких похвал — китайская кухня как, вероятно, и любая другая в компании со свежими морскими продуктами (рыбой, лобстерами, креветками) и морем кокосов — всегда беспроигрышный вариант. Мы не были разочарованы поездкой, получили все что хотели, быть может, даже больше. После нас Санья стала традиционным местом отдыха наших стажеров на зимних каникулах. Статус поселка городского типа Санья получила только в конце 1987 года.

Когда в ноябре 2017 года Китайско-Российский комитет дружбы, мира и развития и Международное радио Китая пригласили меня на Хайнань, я не раздумывая согласился. Из Пекина долетели часа за 4, самолет заходил на посадку в международный аэропорт Фэнхуан над современным многоэтажным городом. В этом не было ничего необычного — за эти годы реформ весь Китай преобразился и преобразился одинаково — стал современным. Но если в центральных и восточных провинциях жилищное строительство шло вперемежку с промышленно-индустриальным, то Хайнань явно не вписался в этот тренд. Относительно невысокая численность населения, отсутствие транспортной и промышленной инфраструктуры, а также несколько громких коррупционных скандалов не позволили острову, официально ставшему пятой особой экономической зоной в 1988 году, пойти по пути более успешных в экономическом отношении Шэньчжэня , Сямэня и др. Остров оказался самой последней, самой большой, но и самой «несчастливой» ОЭЗ, и ждал своего часа. Тропический климат, теплое море, природное разнообразие и экологически чистая продукция сельского хозяйства стали его конкурентными преимуществами. Отставая по уровню экономического развития, Хайнань превосходил остальные регионы по уровню экологического благополучия, что в Китае сегодня высоко ценится. Уникальные для Китая природно-климатические условия определили его специализацию и место в разделении труда. Сегодня Хайнань хотят превратить в центр международного и внутреннего туризма.

Санья, население которого теперь приближается к миллиону, я, естественно, не узнал, пришлось спрашивать, где раньше находился порт, чтобы сориентироваться. Рядом со старым портом намыли гигантскую косу, уходящую далеко в море, — у Китая, как известно, богатый опыт создания искусственных островов. На ней ближе к острову уже построили отели, в которых в 2017 году прошел очередной конкурс «Мисс мира», а всего с начала 2000-х годов здесь прошло семь финалов этого конкурса и 2 конкурса «Самый сильный человек». Исключительно удачное для проведения таких мероприятий место — изолированное, но не удаленное, с потрясающим видом на бухту, застроенную современными гостиницами и жилыми комплексами. По моим представлениям, конкурсы красоты не вполне вписываются в традиционные китайские представления о женских добродетелях, в них коммерческий элемент явно преобладает над нравственным. Но именно экономические критерии лежали в основе реформ. Международные конкурсы — это просто часть курортной культурной программы и еще один способ привлечь туристов.

Дальше по косе за «островом красоты» строится пассажирский порт, крупнейший в Восточной Азии, рассчитанный на океанские круизные лайнеры, которые будут курсировать по всей ЮВА, Тихому и Индийскому океанам. Китай все делает масштабно в полной и обоснованной уверенности, что по мере роста благосостояния собственного населения недостатка в туристах не будет, как и зависимости от внешних рынков. Строительство в Санья лишь частично ориентировано на туристов. Идет большое жилищное строительство, многие состоятельные китайцы, особенно пенсионеры, с удовольствием покупают здесь жилье, чтобы не только в тепле переждать холодные зимние месяцы. Экология в Китае — это бренд. Им с успехом пользуются и развивают. Например, в качестве основного вида городского общественного транспорта в Санья выбран трамвай. Экология, климат и повышенный комфорт — Хайнань не собирается терять свои конкурентные преимущества, доставшиеся ценой длительного отставания в экономическом развитии.

Но мегапроект — все же туризм. В реализации этих планов, как и везде в Китае, есть «китайская специфика». Соседние страны обладают как минимум не худшими природно-климатическими условиями и отлаженной туристической индустрией, с самого начала ориентированной на запросы западных туристов. Очевидно, что уже в силу этого Китай никогда не станет Таиландом . На туристической карте мира он всегда будет прежде всего объектом познавательного туризма: Великая китайская стена, Запретный город, Лоян, Сиань и т.д.

Помимо климата и экологии другое конкурентное преимущество Санья — географическая близость к России и постсоветскому пространству Центральной Азии. И действительно наши туристы уверенно занимают первое место среди всех иностранных туристов. В основном это туристы с Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — постсоветского пространства Центральной Азии. Всем им до Хайнаня ближе или ненамного дальше, чем для круглогодичного Египта , но здесь значительно безопаснее, ценность этого, вероятно, будет только увеличиваться.

В Санья впервые было создано до сих пор единственное в Китае специализированное подразделение — туристическая полиция, ориентированная на русскоязычных граждан. Ее сотрудники стажировались в Москве. На стенах полицейского управления, куда нас пригласили, в подтверждение сотрудничества висят фотографии российских и китайских полицейских на Красной площади. В полицейском колл-центре открыта «горячая линия» и на русском языке. И это еще не все. Большой центр традиционной китайской медицины, самый большой в мире магазин беспошлинной торговли, единственные надписи на иностранном языке на дорожных указателях, которые я встречал, тоже были на русском. Хотя китайских туристов намного больше, они живут своей жизнью. Надо сказать, что туризм в Китае отличается от нашего. Для большинства китайцев это прежде всего посещение достопримечательностей, исторических мест, храмов, пляжный отдых по-прежнему не популярен. В общем, все ориентировано на спокойный и здоровый семейный отдых, который ближе и самим китайцам.

Недалеко от Саньи на холмах расположен самый южный в Китае буддийский храм Наньшань. В отличие от пляжа у входа в природный парк, на территории которого расположен храмовый комплекс, всегда столпотворение. Подниматься в горы это вообще любимое национальное развлечение. Благо, горы и холмы на Хайнане не срыли как в центральных и восточных провинциях, где их целенаправленно перерабатывают в цемент и строят из него по соседству заводы и дома, одновременно до абсолюта выравнивая земную поверхность для сельскохозяйственных нужд.

Не все, конечно, безупречно. Из неудобств следует отметить использование собственной платежной системы, только в больших магазинах принимают международные банковские карты. Думаю, если Россия проявит инициативу, то для отечественной системы MIR в местах с преобладанием наших туристов могут создать привилегированные условия также легко, как разрешили расчеты в рублях в Хэйхэ. Наконец, уходит колорит уединенной деревенской жизни на острове в Тихом океане — нацменьшинства сохранили бамбуковые шляпы причудливой формы, но уже расстались с украшениями и кожаными фартуками и растворились среди приезжих.

В последние годы сложился устойчивый стереотип, говоря о Китае, говорят о его успехах. Мы уже привыкли, что большинство промышленных товаров китайские, что в Китае самая большая сеть высокоскоростных дорог, что Китай самый крупный производитель и потребитель автомобилей, а китайских туристов постепенно становится все больше и в Европе, и в России. Признав успехи Китая, сейчас невольно обращаешь внимание на другое. Достижения хорошо заметны на фоне отсталости, но не менее хорошо видишь скромный достаток и нужду на фоне благополучия, контрасты поменялись, но сохранились. На юге Хайнаня поля соседствуют с курортными зонами и туристическими комплексами. И здесь хорошо видно, что сельскохозяйственный труд по-прежнему преимущественно ручной, что Китай еще далеко не так богат, как может показаться в Пекине или Шанхае

В целом Санья оправдала ожидания и на этот раз, не зря мы ее открывали. На встрече с вице-мэром города я не удержался и в ответном тосте пожелал, чтобы российско-китайские отношения развивались со скоростью экономического развития Саньи, для меня это зримо.

В Китае принято любое повествование заканчивать моралью. Полезная привычка. Китай большой, к разнообразию природных, климатических и прочих условий давно привыкли, а в годы реформ вновь стали учитывать. Это стало одним из главных достижений реформ. Разные условия диктуют не только разные направления деятельности, но и разную скорость развития. Отставание на одном этапе может смениться конкурентными преимуществами на другом. Вот и регионам России не стоит отчаиваться из-за климата, удаленности и прочего — у каждого есть свои преимущества, их нужно только найти или подождать. А центру не стоит бояться, что самостоятельность регионов, особенно таких удаленных, как Дальний Восток, приведет к отделению. У нас, похоже, этого уже и не боятся, только пока используют осторожно.