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Пик пассажирских перевозок в Китае приходится на Праздник весны
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Пик пассажирских перевозок в Китае приходится на Праздник весны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
По мере развития сети высокоскоростных поездов, повышения научно-технической оснащенности транспортной системы и самих пассажиров во время новогоднего чуньюнь 2018 года появилось несколько новых тенденций.
Впервые сократились автомобильные перевозки
За 32 дня чуньюнь (с 1 февраля по 4 марта) в Китае было зафиксировано 2,417 млрд поездок, что на 0,09% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, пассажирооборот по железной дороге составил 307 млн, что на 8,32% больше, чем в прошлом году. Объем перевозок автотранспортом достиг 2,021 млрд, впервые сократившись на 1,29%; пассажирооборот на водном транспорте достиг 35,963 млн поездок, на авиатранспорте — 52,754 млн  Рост популярности высокоскоростных поездов
Китайская железнодорожная корпорация сообщила, что в 2017 году было введено в эксплуатацию более 3000 км новых железнодорожных путей. Сформирована система из четырех вертикальных (с севера на юг) и четырех горизонтальных (с востока на запад) высокоскоростных железных дорог, открыты новые железнодорожные маршруты в достаточно отдаленные западные регионы страны: Ланьчжоу-Чунцин, Сиань-Чэнду и другие.
Во время чуньюнь-2018 доля железнодорожных пассажирских перевозок достигла 57,5%, что на 4,8% больше, чем в прошлом году. В период новогодней миграции нынешнего года железнодорожные ведомства Китая приняли комплекс мер с целью максимального увеличения пропускной способности железнодорожных маршрутов, перед Праздником весны было запущено 576 дополнительных составов.
Смарт-проверка проездных документов
В этом году во время чуньюнь на вокзалах Пекина, Гуанчжоу, Шанхая, Уханя запущена система идентификации пассажиров на базе технологии распознавания лиц. Распознавание занимает около 3 секунд. Это удобно и в случае поиска человека на переполненном вокзале — достаточно обратиться в сервис-центр и предоставить фотографию — система автоматически найдет «потерявшегося» пассажира.
У входа в здание вокзала проводится моментальное сканирование лица и проездных документов посредством специальных турникетов, что значительно повысило пропускную способность, эффективность и точность проверки документов и билетов. В залах ожидания крупных вокзалов для удобства пассажиров действует интеллектуальная навигационная система.
20 лет назад люди брали с собой на вокзал матрацы, расстилали их на полу перед кассой, чтобы не упустить очередь и вовремя взять билет, проводя в ожидании всю ночь. Сегодня, благодаря распространению Интернета, а также внедрению системы электронных билетов, пассажиры могут приобрести билеты на поезд онлайн. В этом году в Интернете и с помощью мобильных приложений было приобретено 60% билетов.
Китайская гражданская авиация тоже перед праздниками подчеркнула о необходимости максимально использовать Интернет, новые медиаканалы, автоматическую идентификационную систему и другие информационные технологии. Так, аэропорт города Ланьчжоу (пров. Ганьсу, Западный Китай) стал первым в Китае, где на деле была реализована идентификационная система распознавания лиц. Благодаря нововведению значительно упростились все предполетные процедуры.
Интернет-заказ горячих обедов прямо в поезд
В прошлом в Китае попасть в «зеленые поезда» было непросто, а горячий обед в поезде и вовсе был роскошью. Однако сейчас люди путешествуют с комфортом — меню в поезде становится всё более богатым, цены варьируются от 15 до 70-80 юаней (от 2,5 до 12-13 долл.). Летом прошлого года на скоростной железной дороге стартовал сервис по заказу обедов в Интернете. Теперь обеды для пассажиров высокоскоростных поездов стали более разнообразными: по специальному мобильному приложению можно приобрести не только фаст-фуд, вроде KFC и "Макдоналдс", но и разнообразные блюда широкого ассортимента китайской кухни.
Доступ к Wi-Fi во время полета
Во время чуньюнь в нынешнем году авиакомпании «Восточные авиалинии», «Южные авиалинии», «Хайнаньские авиалинии» предоставили для пассажиров услугу «Интернет на борту», которая дает возможность использовать Wi-Fi во время полета. В настоящее время на рейсах этих авиакомпаний услуги беспроводного Интернета предоставляются бесплатно.
Путь домой на машине
У миллионов китайцев чуньюнь всегда ассоциировался исключительно с железной дорогой. Однако в действительности большинство передвигается по автодорогам. В этом году среди трехмиллиардного пассажиропотока на железную дорогу пришлось немногим более 300 млн поездок, когда более 80% решили отправиться в родные края на автотранспорте. Сегодня разветвленная сеть автодорог делает путь людей домой более легким, быстрым и безопасным.
Меньше багажа — больше комфорта
Раньше, возвращаясь в родные пенаты, на железнодорожные и автовокзалы пассажиры прибывали с огромной поклажей, и это понятно, — они везли с собой новогодние подарки. В настоящее время багажа у путешествующих во время чуньюнь становится всё меньше. Во-первых, товары, которые раньше можно было приобрести только в городе, появились и в деревне. А во-вторых, бурное развитие электронной коммерции выполняет функцию «перевозчика» новогодних подарков. Всё больше людей заказывают новогодние подарки в Интернете заранее с доставкой в пункт назначения.
"Железнодорожный" прогноз
В 2018 году вложения в железнодорожный транспорт в Китае составят около 732 млрд юаней (около 110 млрд долл.), в том числе 702 млрд будут выделены на строительство железных дорог общегосударственного значения — в Китае собираются построить новые линии общей протяженностью 4 тыс. км, из них 3500 км линий будут высокоскоростными.
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