Лавров: Москва надеется получить доступ к Юлии Скрипаль 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва потребовала от Лондона обеспечить доступ в больницу к Юлии Скрипаль как к российской гражданке. Лавров надеется, что в этом вопросе британская сторона выполнит свои обязательства по Консульской конвенции и Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Лавров рассказал, что британские власти сегодня сообщили о состоянии здоровья Юлии Скрипаль, которая, по словам министра, «быстро идет на поправку». Об улучшении здоровья Юлии Скрипаль также сообщила сегодня BBC. В то же время отец Юлии Сергей Скрипаль продолжает находиться в критическом состоянии.
4 марта на скамейке в британском городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Экспертиза установила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Великобритания обвинила в отравлении Россию и выслала из страны 23 российских дипломата. Спустя несколько дней о высылке российских дипломатов объявили более полутора десятка стран, в том числе США, Франция, Германия, Украина.
Россия отвергла обвинения и в ответ выслала 23 британских дипломата.