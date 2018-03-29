Бизнес Приморья предлагал создать трансграничную ТОР 20 лет назад

Бизнес на границе

Проработкой проекта займется рабочая группа, образованная в составе межправительственной российско-китайской комиссии по развитию регионов. Подробностей пока немного. «В настоящее время Минвостокразвития совместно с заинтересованными организациями ведет разработку проекта межправительственного соглашения о создании трансграничной зоны экономического сотрудничества „Пограничный-Суйфэньхэ“, в котором будет определен механизм ее создания и функционирования», — сообщила корреспонденту «РГ» пресс-служба ведомства.

Но уже известно, что внутри ТОР предусмотрено свободное перемещение (без оформления виз) людей, товаров и услуг, а также режим беспошлинной торговли. Сообщение между российской и китайской частями обеспечит специальный пешеходный переход. Здесь планируется «построить предприятия по выпуску конкурентоспособной экспортной продукции, а также торговые и развлекательные объекты для привлечения туристов из Китая». Резиденты смогут без ограничений поставлять свою продукцию на рынки обеих стран.

Управлять трансграничной ТОР будет «наблюдательный совет из представителей заинтересованных ведомств России и Китая». Более детальная информация будет готова к IV Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Двадцать лет назад

Для приморцев в этой идее нет ничего нового. Реализовать именно на этой площадке очень похожий (вплоть до мелочей!) проект, чтобы использовать для развития приграничных территорий преимущества соседства с Китаем, приморский бизнес при поддержке краевых властей пытался с конца прошлого века. Но в то время федеральная власть с большой опаской относилась к таким смелым идеям, хотя и не лишала надежды. Потребовалось почти 20 лет, чтобы были приняты законы о свободном порте Владивосток и о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке, где прописаны льготы, о которых приморский бизнес тогда мог только мечтать.

А ведь приграничный торгово-экономический комплекс «Пограничный — Суйфэньхэ» (ПТЭК) как раз и задумывался как пилотный проект для отработки новых форм приграничного сотрудничества не только в области торговли, но и в сфере логистики, совместных промышленных зон.

Его реализация началась в 2003 году, хотя идеи перейти от челночной торговли на другой уровень партнерства, создав на границе необходимую транзитно-транспортную и другую инфраструктуру для обслуживания бизнеса, появились в конце 90-х годов. Под ПТЭК была выбрана площадка в 7 километрах от станции Гродеково, через которую идет значительная доля российско-китайских грузов. В сочетании с близостью к морским портам и наличием автомагистралей — это прекрасное место для создания крупного транспортно-логистического центра, в том числе для обслуживания «МТК „Приморье-1“! Нашлись с обеих сторон и частные инвесторы.

На российской стороне была создана инженерная инфраструктура, — построен центр делового общения, на китайской — гостиница и огромный торговый центр, чтобы граждане двух стран могли приезжать по упрощенной схеме, вести переговоры, покупать интересующие их товары и отдыхать. На втором этапе предполагалось организовать инфраструктуру для обслуживания бизнеса — таможенное, транспортно-логистическое, консалтинговое, юридическое, банковское, туристическое обслуживание, наладить производство, в том числе высокотехнологичное, расширить спектр возможностей для отдыха, построив здесь аквапарк, горнолыжные трассы и т.д.

16 августа 2006 года была запущена первая очередь комплекса, но калитка в разделительном ограждении между участками так и осталась на замке. Китайская сторона некоторое время пыталась „расшевелить“ свою часть комплекса, но без большого потока туристов сделать это было непросто. Некоторое время гостиница, к слову, единственная в Суйфэньхэ, где был бассейн, работала для приема своих и российских туристов, но наполняемость ее оставляла желать лучшего, и ее вскоре закрыли. В торгово-выставочном комплексе периодически проходят выставки, в августе самая масштабная — международная выставка приграничной торговли.

Российская часть комплекса работала только в день открытия: посещение ее до сих пор технически невозможно. Для этого нужно рядом с ним расположить контрольно-пропускной пункт или огородить дорогу, чтобы не было возможности нелегально пересечь границу. Проектирование нового КПП „Пограничный“ началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, но строительство до сих пор не завершено (проект устарел, проектированием занимается новый подрядчик).

До создания на территории ПТЭКа производств, с тем, чтобы там работали, в том числе и китайские граждане, приезжая по упрощенной схеме в комплекс и возвращаясь затем домой, дело так и не дошло.

Лед тронулся?

Как сообщил корреспонденту „РГ“ ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев , участвовавший в разработке первой и последующих концепций проекта, два года назад он актуализировал информацию о ПТЭКе по просьбе экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина и его заместителя по внешнеэкономическим связям Игоря Иванова (сейчас оба занимаются бизнесом), чтобы представить проект вице-премьеру Юрию Трутневу.

Разница между поселком Пограничным, который за 20 лет почти не изменился, и Суйфэньхэ, который превратился в большой город и продолжает динамично развиваться, видимо, произвела на побывавшего там полпреда сильное впечатление, раз предпринимается вторая попытка создать на границе „точку роста“.

— Режим свободного порта Владивосток распространяется и на Пограничный район — это принципиально важный шаг для устранения сложившейся диспропорции в развитии приграничной территории. Но нам надо поторопиться, ведь Суйфэньхэ реально становится серьезным приграничным экономическим центром, причем не местечковым, а региональным. То, что мы когда-то начинали вместе, китайцы реализовали на 300%, — с горечью констатирует Юрий Авдеев.

Китайская сторона активно продвигает создание международного перехода „Владивосток — Суйфэньхэ — Харбин — Маньчжурия — Чита “. Представительства города созданы в России, Японии Южной Корее , запущен международный маршрут Гуандун — Суйфэньхэ — Европа для трансграничной перевозки контейнеров, продолжается ускоренная реконструкция пункта пропуска, мощность которого увеличится почти втрое. По словам эксперта, „местные власти Китая рассматривают проект особой экономической зоны в целом города Суйфэньхэ, что еще больше активизирует деятельность на этой территории“.

— Сегодня совершенно очевидно, что концепция ПТЭК прекрасно вписывается в программу опережающего развития Дальнего Востока. Площадка трансграничной ТОР идеально подходит для создания транспортно-логистического центра с использованием принципов государственно-частного партнерства. Остальные идеи, что еще здесь можно развивать на взаимовыгодной основе, надо корректировать, учитывая сегодняшние экономические реалии, — подчеркнул Юрий Авдеев.

С тем, что надо все взвесить и просчитать, согласен и начальник отдела туризма ОАО „Приморавтотранс“. Компания начала работать в этой сфере, в том числе на приграничном направлении, около 25 лет назад, когда приморцы и жители других регионов массово ездили за покупками и на отдых в Суйфэньхэ.

— Мне неизвестно, что планируется в этой ТОР для развития туризма. Обсуждений с теми, кто занимается этим бизнесом, в крае не было. На мой взгляд, туристам интереснее сам город. Чтобы составить ему конкуренцию, товары должны быть самого широкого ассортимента и дешевле. Но сейчас бум интернет-торговли, и держать цены в магазинах ниже, чем на гигантской площадке „Алибаба“, будет очень непросто. Плюс ко всему, сервис и развлечения должны быть на высоком уровне, чтобы российскому туристу захотелось здесь остаться, — отметил Дмитрий Сиволовский.

И чем удержать китайского туриста на российской стороне ТОР? Ведь Владивосток недалеко, там множество магазинов и ресторанов, театры, море, под Артемом строится курортно-развлекательная зона „Приморье“, и первое казино уже работает. По мнению представителя „Приморавтотранса“, важнее начинать с российских погранпереходов.

— Сегодня ездить в Суйфэньхэ крайне тяжело, потому что категорически плохо работает пункт пропуска, особенно при въезде в Россию. Автобусы с туристами по 3-5 часов простаивают на границе. Надо как можно скорее достроить этот и другие пункты пропуска, и это даст возможность в разы увеличить туристический поток, — резюмирует Дмитрий Сиволовский.

… Как театр начинается с вешалки, так и страна начинается с пограничного перехода. Это не просто инженерно-техническое сооружение, а визитная карточка страны. Со стороны Суйфэньхэ переход перестраивается уже третий раз и становится все более комфортным. На российской стороне он остался в неизменном виде с начала 90-х годов прошлого века, когда был наспех построен бизнесом. И сегодня, когда принято решение о создании трансграничной ТОР, начинать нужно со строительства соответствующего масштабным планам контрольно-пропускного пункта, и инициатором проекта должно выступать государство.

справка

По данным Минразвития Дальнего Востока, площадь трансграничной ТОР на сопредельных территориях вблизи пунктов пропуска Пограничный ( Приморский край ) и Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян) — 413 га. На российском участке под проект определено 233 га, на китайском — 180 га. Объем инвестиций с российской стороны — 355,8 млн, с китайской — 1,6 млрд долларов.

кстати

Торгово-выставочный комплекс общей площадью 80 тыс. кв. метров и восьмиэтажный 5-звездочный отель на 350 номеров обошлись одной из крупнейших китайских строительных корпораций более чем в 1 млрд юаней. Российская сторона вложила в проект более 500 млн руб., в том числе 42 млн руб. иностранных инвестиций. Пока объект строился, в государственный и местный бюджеты было уплачено около 150 млн руб. налогов, сборов и платежей.