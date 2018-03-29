Ещё
Бизнес Приморья предлагал создать трансграничную ТОР 20 лет назад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бизнес Приморья предлагал создать трансграничную ТОР 20 лет назад 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Такое заявление было сделано в Харбине, на церемонии открытия Годов межрегионального сотрудничества России и Китая и встрече вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна. Общие инвестиции в проект могут составить порядка двух миллиардов долларов.
Бизнес на границе
Проработкой проекта займется рабочая группа, образованная в составе межправительственной российско-китайской комиссии по развитию регионов. Подробностей пока немного. «В настоящее время Минвостокразвития совместно с заинтересованными организациями ведет разработку проекта межправительственного соглашения о создании трансграничной зоны экономического сотрудничества „Пограничный-Суйфэньхэ“, в котором будет определен механизм ее создания и функционирования», — сообщила корреспонденту «РГ» пресс-служба ведомства.
Но уже известно, что внутри ТОР предусмотрено свободное перемещение (без оформления виз) людей, товаров и услуг, а также режим беспошлинной торговли. Сообщение между российской и китайской частями обеспечит специальный пешеходный переход. Здесь планируется «построить предприятия по выпуску конкурентоспособной экспортной продукции, а также торговые и развлекательные объекты для привлечения туристов из Китая». Резиденты смогут без ограничений поставлять свою продукцию на рынки обеих стран.
Управлять трансграничной ТОР будет «наблюдательный совет из представителей заинтересованных ведомств России и Китая». Более детальная информация будет готова к IV Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Двадцать лет назад
Для приморцев в этой идее нет ничего нового. Реализовать именно на этой площадке очень похожий (вплоть до мелочей!) проект, чтобы использовать для развития приграничных территорий преимущества соседства с Китаем, приморский бизнес при поддержке краевых властей пытался с конца прошлого века. Но в то время федеральная власть с большой опаской относилась к таким смелым идеям, хотя и не лишала надежды. Потребовалось почти 20 лет, чтобы были приняты законы о свободном порте Владивосток и о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке, где прописаны льготы, о которых приморский бизнес тогда мог только мечтать.
А ведь приграничный торгово-экономический комплекс «Пограничный — Суйфэньхэ» (ПТЭК) как раз и задумывался как пилотный проект для отработки новых форм приграничного сотрудничества не только в области торговли, но и в сфере логистики, совместных промышленных зон.
Его реализация началась в 2003 году, хотя идеи перейти от челночной торговли на другой уровень партнерства, создав на границе необходимую транзитно-транспортную и другую инфраструктуру для обслуживания бизнеса, появились в конце 90-х годов. Под ПТЭК была выбрана площадка в 7 километрах от станции Гродеково, через которую идет значительная доля российско-китайских грузов. В сочетании с близостью к морским портам и наличием автомагистралей — это прекрасное место для создания крупного транспортно-логистического центра, в том числе для обслуживания «МТК „Приморье-1“! Нашлись с обеих сторон и частные инвесторы.
На российской стороне была создана инженерная инфраструктура, — построен центр делового общения, на китайской — гостиница и огромный торговый центр, чтобы граждане двух стран могли приезжать по упрощенной схеме, вести переговоры, покупать интересующие их товары и отдыхать. На втором этапе предполагалось организовать инфраструктуру для обслуживания бизнеса — таможенное, транспортно-логистическое, консалтинговое, юридическое, банковское, туристическое обслуживание, наладить производство, в том числе высокотехнологичное, расширить спектр возможностей для отдыха, построив здесь аквапарк, горнолыжные трассы и т.д.
16 августа 2006 года была запущена первая очередь комплекса, но калитка в разделительном ограждении между участками так и осталась на замке. Китайская сторона некоторое время пыталась „расшевелить“ свою часть комплекса, но без большого потока туристов сделать это было непросто. Некоторое время гостиница, к слову, единственная в Суйфэньхэ, где был бассейн, работала для приема своих и российских туристов, но наполняемость ее оставляла желать лучшего, и ее вскоре закрыли. В торгово-выставочном комплексе периодически проходят выставки, в августе самая масштабная — международная выставка приграничной торговли.
Российская часть комплекса работала только в день открытия: посещение ее до сих пор технически невозможно. Для этого нужно рядом с ним расположить контрольно-пропускной пункт или огородить дорогу, чтобы не было возможности нелегально пересечь границу. Проектирование нового КПП „Пограничный“ началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, но строительство до сих пор не завершено (проект устарел, проектированием занимается новый подрядчик).
До создания на территории ПТЭКа производств, с тем, чтобы там работали, в том числе и китайские граждане, приезжая по упрощенной схеме в комплекс и возвращаясь затем домой, дело так и не дошло.
Лед тронулся?
Как сообщил корреспонденту „РГ“ ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев, участвовавший в разработке первой и последующих концепций проекта, два года назад он актуализировал информацию о ПТЭКе по просьбе экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина и его заместителя по внешнеэкономическим связям Игоря Иванова (сейчас оба занимаются бизнесом), чтобы представить проект вице-премьеру Юрию Трутневу.
Разница между поселком Пограничным, который за 20 лет почти не изменился, и Суйфэньхэ, который превратился в большой город и продолжает динамично развиваться, видимо, произвела на побывавшего там полпреда сильное впечатление, раз предпринимается вторая попытка создать на границе „точку роста“.
— Режим свободного порта Владивосток распространяется и на Пограничный район — это принципиально важный шаг для устранения сложившейся диспропорции в развитии приграничной территории. Но нам надо поторопиться, ведь Суйфэньхэ реально становится серьезным приграничным экономическим центром, причем не местечковым, а региональным. То, что мы когда-то начинали вместе, китайцы реализовали на 300%, — с горечью констатирует Юрий Авдеев.
Китайская сторона активно продвигает создание международного перехода „Владивосток — Суйфэньхэ — Харбин — Маньчжурия — Чита“. Представительства города созданы в России, Японии и Южной Корее, запущен международный маршрут Гуандун — Суйфэньхэ — Европа для трансграничной перевозки контейнеров, продолжается ускоренная реконструкция пункта пропуска, мощность которого увеличится почти втрое. По словам эксперта, „местные власти Китая рассматривают проект особой экономической зоны в целом города Суйфэньхэ, что еще больше активизирует деятельность на этой территории“.
— Сегодня совершенно очевидно, что концепция ПТЭК прекрасно вписывается в программу опережающего развития Дальнего Востока. Площадка трансграничной ТОР идеально подходит для создания транспортно-логистического центра с использованием принципов государственно-частного партнерства. Остальные идеи, что еще здесь можно развивать на взаимовыгодной основе, надо корректировать, учитывая сегодняшние экономические реалии, — подчеркнул Юрий Авдеев.
С тем, что надо все взвесить и просчитать, согласен и начальник отдела туризма ОАО „Приморавтотранс“. Компания начала работать в этой сфере, в том числе на приграничном направлении, около 25 лет назад, когда приморцы и жители других регионов массово ездили за покупками и на отдых в Суйфэньхэ.
— Мне неизвестно, что планируется в этой ТОР для развития туризма. Обсуждений с теми, кто занимается этим бизнесом, в крае не было. На мой взгляд, туристам интереснее сам город. Чтобы составить ему конкуренцию, товары должны быть самого широкого ассортимента и дешевле. Но сейчас бум интернет-торговли, и держать цены в магазинах ниже, чем на гигантской площадке „Алибаба“, будет очень непросто. Плюс ко всему, сервис и развлечения должны быть на высоком уровне, чтобы российскому туристу захотелось здесь остаться, — отметил Дмитрий Сиволовский.
И чем удержать китайского туриста на российской стороне ТОР? Ведь Владивосток недалеко, там множество магазинов и ресторанов, театры, море, под Артемом строится курортно-развлекательная зона „Приморье“, и первое казино уже работает. По мнению представителя „Приморавтотранса“, важнее начинать с российских погранпереходов.
— Сегодня ездить в Суйфэньхэ крайне тяжело, потому что категорически плохо работает пункт пропуска, особенно при въезде в Россию. Автобусы с туристами по 3-5 часов простаивают на границе. Надо как можно скорее достроить этот и другие пункты пропуска, и это даст возможность в разы увеличить туристический поток, — резюмирует Дмитрий Сиволовский.
… Как театр начинается с вешалки, так и страна начинается с пограничного перехода. Это не просто инженерно-техническое сооружение, а визитная карточка страны. Со стороны Суйфэньхэ переход перестраивается уже третий раз и становится все более комфортным. На российской стороне он остался в неизменном виде с начала 90-х годов прошлого века, когда был наспех построен бизнесом. И сегодня, когда принято решение о создании трансграничной ТОР, начинать нужно со строительства соответствующего масштабным планам контрольно-пропускного пункта, и инициатором проекта должно выступать государство.
справка
По данным Минразвития Дальнего Востока, площадь трансграничной ТОР на сопредельных территориях вблизи пунктов пропуска Пограничный (Приморский край) и Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян) — 413 га. На российском участке под проект определено 233 га, на китайском — 180 га. Объем инвестиций с российской стороны — 355,8 млн, с китайской — 1,6 млрд долларов.
кстати
Торгово-выставочный комплекс общей площадью 80 тыс. кв. метров и восьмиэтажный 5-звездочный отель на 350 номеров обошлись одной из крупнейших китайских строительных корпораций более чем в 1 млрд юаней. Российская сторона вложила в проект более 500 млн руб., в том числе 42 млн руб. иностранных инвестиций. Пока объект строился, в государственный и местный бюджеты было уплачено около 150 млн руб. налогов, сборов и платежей.
Российская Газета: последние новости
Песков считает неудачными слова Тулеева об участниках митинга в Кемерово Симоньян: RT "выкинули из сети вещания" в Вашингтоне Петербург станет ключевой развязкой Северного транспортного коридора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов381
Российские радары не заметили израильских истребителей701
Россию накроют природные катаклизмы4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»142
Юлия Скрипаль пришла в себя43
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение