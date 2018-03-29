Федеральная палата адвокатов предложила новые формы бесплатной помощи

Например, в Томской области адвокаты начали принимать граждан в МФЦ — в рамках региональной программы бесплатной правовой помощи. Получить бесплатную поддержку адвоката за государственный счет могут несколько категорий льготников. Посетителю достаточно предъявить документ, подтверждающий право на льготы, чтобы получить консультацию по любым юридическим вопросам, а также помощь в составлении заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера.

Зачастую центры выходят за рамки закона о бесплатной помощи и принимают всех, кто в ней нуждается

Напомним, несколько лет назад был принят закон о бесплатной юридической помощи. Он дает право на бесплатную правовую помощь малоимущим гражданам. В большинстве своем система работает так: местные власти создают программы, в рамках которых оплачивают работу адвокатов, бесплатно помогающих неимущим. При этом четко прописывается, кто именно вправе прийти к адвокату за бесплатной консультацией. Основной перечень таких льготников приведен в федеральном законе, но местные власти вправе расширять списки.

Получить бесплатную помощь адвоката могут несколько категорий льготников, в том числе граждане, в семьях которых доход ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и их законные представители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их законные представители. В Томской области МФЦ бесплатно предоставил адвокатам для проведения консультаций полностью оборудованное место. В свою очередь, Адвокатская палата сформировала группу из 15-20 адвокатов, готовых регулярно оказывать помощь в рамках соглашения с МФЦ. На субсидирование работы адвокатов по предоставлению бесплатной помощи в бюджете Томской области заложен 1 млн руб. Однако получить эти деньги адвокаты могут лишь в том случае, если помощь будет оказываться в определенных объемах.