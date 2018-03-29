Лишайники научились разогревать вечную мерзлоту

Международная группа ученых при участии исследователей из Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН изучила влияние различных видов арктической растительности на вечную мерзлоту и температурный режим. Выяснилось, что лишайниковые маты заметно способствуют таянию вечной мерзлоты и обеспечивают рост локальных температур почвы. Кроме того, они являются производителями, а не потребителями углекислого газа — в отличие от остальной арктической растительности. Соответствующая статья опубликована в PLOS ONE.

В фокус внимания исследователей попало влияние лишайников на лиственные леса северо-востока Сибири. Поскольку лиственницы здесь отстоят друг от друга сравнительно далеко, сомкнутого растительного полога не образуется и ключевую роль в тепловом и газовом балансе экосистемы начинает играть растительность нижних ярусов — кустарники, мхи и лишайники. Чтобы выяснить, каков вклад каждого из ярусов леса, а также отдельно растений и лишайников, ученые измерили как электрическое сопротивление почвы под разными формами растительности, так и температуру почвы и состав воздуха над ними.

Оказалось, что под лишайниковыми матами электрическое сопротивление было заметно ниже, чем под другими видами растительности, а это является показателем более интенсивного таяния вечной мерзлоты в покрытых ими зонах. Измерения температур указали и причину этого — почва под лишайниками в летнее время года на 1−2 градуса теплее, чем под мхами и кустарниками. Вероятно, это связано с тем, что лишайники имеют более высокую теплопроводность, чем мхи, что позволяет почве сильнее нагреваться в летний период.

Изучение газового баланса над разными видами растительности Арктики показало, что лишайники являются производителями углекислого газа, в то время как кустарники и мхи напротив — потребителями. Связано это с тем, что в биомассе лишайников доминируют грибы, которые фотосинтезом не занимаются. В то же время кустарник и мхи — не симбиотические организмы, как лишайники, а «чистые» фотосинтезирующие растения, потребляющие СО2.

В то же время, несмотря на большую глубину протаивания вечной мерзлоты под лишайниками, там не удалось обнаружить признаков усиленного выхода газов — в том числе углекислого — важнейшего парникового газа. Исследователи предполагают, что это связано с низким содержанием органических остатков в арктических почвах.

Из работы следует, что лишайниковые маты по сути создают особый микроклимат — более теплый и враждебный к вечной мерзлоте. В нормальных условиях это не влияет на мерзлоту значительно — та ее часть, что оттаивает летом, обычно вновь замерзает зимой. Однако сейчас, в период глобального потепления, замерзание заметно усложняется, и однажды оттаявшая мерзлота не всегда возвращается в исходное состояние в зимний период. Поскольку в тундре лишайники часто являются доминирующим видом растительности, они могут заметно ускорять процессы глобального потепления и таяния вечной мерзлоты на весьма обширных пространствах северного полушария.