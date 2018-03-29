Законодательная гонорея и высокие налоги: названы главные проблемы экономической стагнации

На Столыпинском форуме обсудили стратегии развития страны

Выборная лихорадка прошла, и теперь экономико-политическая жизнь в стране входит в активную фазу, когда получившим власть нужно начинать выполнять обещания, а тем, кто оказался проигравшим в президентской гонке, хочется проявить себя в новой реальности. Площадкой для декларации своих взглядов для экономистов с политическими амбициями стал Столыпинский форум, проводимый ныне впервые и явно не случайно сразу после выборов. На нем присутствовали аж два кандидата в президенты, руководители крупного бизнеса, видные экономисты-теоретики, и все сошлись во мнении: России нужна стратегия для рывка вперед.

Когда пару лет назад президент Владимир Путин объявил о необходимости создания экономической стратегии для страны и поручил нескольким авторитетным группам экспертов ее проработку, одна из них — Столыпинский клуб — написала и опубликовала свою программу наиболее оперативно. Его главный конкурент, Центр стратегических разработок Алексея Кудрина , к слову, официальной публикацией стратегии так и не разродился, хотя экс-министр финансов о ней говорил практически во всех своих выступлениях, что стало предметом насмешек в экономической тусовке. Столыпинцы же не тянули кота за хвост: сказали — сделали. И рассказали о том, к чему хотят привести страну аккурат накануне формирования нового правительства, что было, конечно, стратегически мудрым решением: вдруг наверху заметят?

Сергей Колесников. Главный в Столыпинском клубе — уполномоченный по правам предпринимателей, экс-кандидат на пост президента Борис Титов — начал свое выступление на форуме с того, что спросил у зала: «Есть ли кризис?» — и получил единодушное «да!» в ответ. Причину того, что кризис продолжается, столыпинцы видят в неправильном государственном менеджменте, целью которого является достижение макроэкономической стабильности, а не экономического роста. «Мы слышим оптимистическую риторику от власти о том, что она дала бизнесу низкую инфляцию в 2,2% — ниже, чем в США . Мол, теперь развивайтесь, инвестируете, но бизнесу нужно не это», — сказал бизнес-омбудсмен. Присутствующие его тут же поддержали. Участвующие в пленарной сессии главы крупных российских компаний сошлись во мнении, что им нужна мягкая кредитно-денежная политика вместо напряженной для кредитования ключевой ставки в 7,25%. Нужен стабильный и прозрачный рубль, а не сильный (полезный для внутреннего экспорта) или слабый (удачный для внешней торговли). Нужны налоговые льготы и снижение фискальной нагрузки на бизнес вместо 32% страховых взносов и 13% НДФЛ, при которых мало кому хочется создавать «белые» рабочие места. Нужна законодательная определенность вместо десятков тысяч нормативно-правовых актов, принимаемых каждый год, под которые бизнес должен моментально адаптироваться. «Законодательной гонореей» метко назвал активное законотворчество Госдумы бизнесмен, глава комитета по антимонопольному законодательству « Деловой России

Пессимизма и скепсиса добавил еще один конкурент Путина на выборах — Григорий Явлинский . Он членом Столыпинского клуба не является и вообще не верит в принятие какой-либо стратегии экономического развития. «Экономическая система, сложившаяся в России, функционирует в условиях крайне слабого гражданского общества, слабых государственных институтов и зависимого положения экономики от мировой экономической системы. Такая система стратегию экономического развития не воспримет. В том, что нужно сделать для преодоления стагнации и роста выше мировых темпов, нет никакого фокуса: нужна свобода предпринимательской инициативы, конкуренция, стимулирование внутренних накоплений, интеллектуализация экономики. Но у нас нет государства, готового работать над этими задачами, и нет политической воли для создания такого государства», — заявил Явлинский.

Борис Титов все же верит, что у его «Стратегии для России» есть будущее. Его главный аргумент: даже в верхах власти понимают, что нефть не сможет нас долго кормить, и ищут варианты для модернизации экономики. Правда, Явлинский опять добавил «безнадеги» и напомнил, что бурный рост Россия уже переживала в начале и середине 2000‑х, но это был рост без развития, который в итоге не спас страну от двух тяжелейших кризисов.