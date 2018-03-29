Интервью с сопредседателем Совета по межрегиональному сотрудничеству Чжан Цинвэем

О том, как углубляются обмены и взаимодействие регионов двух стран, как укрепляются взаимопонимание и дружба наших народов, рассказал Чжан Цинвэй, китайский сопредседатель Совета по межрегиональному сотрудничеству при Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития, секретарь Комитета КПК провинции Хэйлунцзян, глава Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян.

Чжан Цинвэй: В настоящее время отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период за всю историю. В преддверии нового года главы двух государств провозгласили проведение Годов сотрудничества. Это решение позволит продолжить совместные тематические национальные года двух стран, традиции проведения которых сформировались в последнее время, а также продемонстрирует высокую степень стратегического и политического взаимного доверия между Китаем и Россией.

Укрепление регионального сотрудничества КНР с РФ является важной задачей для упрочения и развития партнерских отношений всестороннего стратегического взаимодействия двух стран. Проведение Годов сотрудничества поможет поднять китайско-российские отношения на более высокий уровень, будет способствовать более широким и прагматичным обменам между двумя странами. Мероприятия Годов содействуют продвижению концепции углубления дружбы из поколения в поколение и совместного развития в сознании и менталитете наших народов. Для правительств и местных администраций откроется новый канал и появится удобная платформа для углубления двустороннего сотрудничества, что, несомненно, способствует дальнейшему раскрытию потенциала взаимодействия и достижению наиболее плодотворных результатов в китайско-российском взаимодействии.

В каких сферах, вы как сопредседатель Совета по межрегиональному сотрудничеству при Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития видите необходимость раскрытия и использования потенциала межрегионального сотрудничества? Какие меры будут приняты китайскими организациями Совета в течение Годов межрегионального сотрудничества России и Китая?

Чжан Цинвэй: На фоне высокого уровня развития двусторонних отношений межрегиональное сотрудничество Китая и России получает новые благоприятные возможности и условия для развития. Мы должны уделять большое внимание совместной деятельности в торгово-экономической области с целью взаимовыгодного развития. Большое значение придается также обменам в гуманитарной сфере, ведь это помогает укрепить двусторонние взаимоотношения, дружбу и взаимное доверие.

146 предприятий провинции Хэйлунцзян начали работать в России в 18 зонах экономического и торгового сотрудничества

Мы должны в полной мере развивать сильные стороны друг друга и, что еще более важно, — обращать особое внимание на состыковку двусторонних потребностей, чтобы взаимно дополнять возможности друг друга преимуществами, которыми обладает каждая из сторон.

Следует углубить сотрудничество в таких традиционных областях, как энергетика, электроэнергетика, сельское и лесное хозяйство, торговля и логистика. Кроме того, нужно концентрировать внимание на новых направлениях, таких как глубокая переработка, аэрокосмическая промышленность, производство современного оборудования и высокотехнологичные отрасли.

Нам следует постепенно расширять новые области сотрудничества, полностью раскрыть потенциал и эффективно повысить уровень взаимодействия, чтобы реальными действиями повысить уровень межрегионального сотрудничества Китая и России.

Китайские организации Комитета намерены серьезно поддерживать важный консенсус, достигнутый главами двух государств. В рамках Годов межрегионального сотрудничества России и Китая мы сосредоточимся на трех направлениях: во-первых, необходимо не только организовывать различные мероприятия, касающиеся сотрудничества с Россией и активно участвовать в них на национальном уровне, но и тщательно планировать и проводить подобные мероприятия в регионах; во-вторых, нужно развивать обмены в различных областях, таких как экономика, торговля, наука и техника, сельское хозяйство, туризм, культура, образование и средства массовой информации в соответствии с фактической ситуацией в регионах, чтобы обогащать содержание сотрудничества между странами; в-третьих, надо обеспечить хорошую информационную базу: знакомить с историей китайско-российской дружбы, формировать базу позитивного общественного мнения, чтобы как можно больше граждан и предприятий обеих стран знали о Годах межрегионального сотрудничества и участвовали в мероприятиях в рамках Годов.

Как известно, сотрудничество и обмены между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России продвигаются достаточно активно. В каких сферах провинция Хэйлунцзян планирует наращивать сотрудничество с РФ?

Чжан Цинвэй: Провинция Хэйлунцзян — это своеобразное «окно» в Китай для северного соседа, здесь большое поле для сотрудничества с Россией. Наша провинция всемерно продвигает инновационные методы взаимодействия с РФ.

На фоне снижения цен на сырую нефть за последние пять лет объем торговли с Россией увеличился на 17,8% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Объем зарегистрированных инвестиций в Россию — в 4,7 раза больше, чем в предыдущие пять лет. Все это демонстрирует новые тенденции в нашем сотрудничестве — расширение сфер приложения капитала, увеличение масштабов и повышение уровня связей.

Пользуясь возможностями инициативы «Один пояс, один путь», на следующем этапе мы будем содействовать строительству «Экономического коридора Китай — Монголия — Россия», создавать «одно окно и четыре зоны». Отмечу, что важные «окна» для открытия Китая на севере — это Хэйлунцзянская совместная зона свободной торговли, Приграничная пилотная зона развития вдоль китайско-российской границы, демонстрационная зона трансграничного экономического сотрудничества, логистическая зона Европа — Азия. Мы будем способствовать расширению связей с регионами центральной (Сибирью) и европейской части России, чтобы придать двустороннему сотрудничеству всеобъемлющий характер и продвинуть его на более высокий уровень.

Во-первых, чтобы обеспечить надежные связи и взаимный доступ к трансграничной инфраструктуре, мы сосредоточим внимание на содействии проекту «Три моста — один остров» — Тунцзянский железнодорожный мост (переход Нижнеленинское (ЕАО) — Тунцзян), Хэйхэский автодорожный мост (переход Благовещенск ( Амурская область ) — Хэйхэ), Дуннинский мост (переход Полтавка ( Приморский край ) — Дуннин) и освоение острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзы). Полагаем, что необходимо интегрировать и оптимизировать портовые ресурсы, обеспечить международный торговый коридор, основанный на принципе «взаимосвязанность Востока и Запада, интеграция Юга, освоение Севера».

Во-вторых, мы будем продвигать развитие трансграничных секторов, строить отечественные и зарубежные промышленные парки, привлекать и развивать трансфер промышленных технологий, усиливать экспортно-ориентированные промышленные кластеры, которые призваны расширить как внутренние, так и внешние связи.

В-третьих, мы намерены содействовать созданию платформы сотрудничества с Россией, поднимать на новый уровень проведение Китайско-Российского ЭКСПО, Харбинской международной торгово-экономической ярмарки и других мероприятий торгово-экономического характера, усиливать и расширять функции комплексной зоны свободной торговли и зоны трансграничного экономического сотрудничества для повышения уровня открытости и развития.

В-четвертых, мы намерены расширять и углублять гуманитарные обмены и связи, придерживаться принципа совместного проведения разнообразных мероприятий на официальном государственном уровне, так и в рамках «народной дипломатии».

В настоящее время запущен новый экономический план для развития российского Дальнего Востока, он подразумевает создание территорий опережающего развития и свободного порта, в которых действуют различные преференции и налоговые льготы, в также за счет государственных бюджетных ассигнований строится необходимая инфраструктура. Скажите, пожалуйста, какие сферы вложения капитала наиболее привлекательны для китайских инвесторов? Какие проекты уже реализованы?

Чжан Цинвэй: План развития Дальнего Востока открывает новые возможности для межрегионального сотрудничества Китая и России. Мне известно, что китайские предприятия уделяют большое внимание полной реализации собственных преимуществ и активно реагируют на спрос и потребности российской стороны. Инвестиции вкладываются в энергоресурсы, нефтехимию, электроэнергетику, аграрный сектор, лесное хозяйство, горнодобывающую промышленность, строительство, дороги, порты, торговлю и логистику, что позволяет эффективно способствовать взаимовыгодному развитию.

Среди предприятий провинции Хэйлунцзян наблюдаются большой энтузиазм и активность в инвестициях в российскую экономику. Общий объем их вложений составляет треть от общего объема инвестиций в Россию, что обеспечивает определенную финансовую поддержку для экономического развития соседней страны.

В настоящее время компании нашей провинции на территории России создали 18 зон экономического и торгового сотрудничества, а 146 предприятий уже начали работать в этих зонах. Все виды налогов и сборов российской стороне составляют 300 миллионов долларов США, создано более 5000 рабочих мест.

Сельское хозяйство и животноводство находятся в центре внимания китайских компаний-инвесторов. Количество предприятий, занимающихся сельскохозяйственным производством в России, достигло 222, а площадь обрабатываемых сельхозугодий — 580 тыс. га. Поголовье скота и птицы в этих аграрных организациях быстро растет: в настоящее время насчитывается 11 тыс. коров мясных пород, 80 тыс. свиней, 430 тыс. домашней птицы, что обогащает меню российского народа и эффективно ускоряет региональное экономическое развитие.

По состоянию на 2017 год в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано 574 предприятия, осуществлявших прямые инвестиции, и 674 строительных проекта, реализуемых в России. Среди них есть крупномасштабные: предприятие по производству цемента мощностью 600 тыс. тонн в год и приграничный нефтеперерабатывающий и нефтеперекачивающий комплекс в Амурской области, Амазарский целлюлозно-промышленный комбинат в Забайкальском крае . Все это — успешные примеры межрегиональных связей Китая и России. Я уверен, что по мере реализации все большего числа проектов китайско-российское сотрудничество, безусловно, будет углубляться.

Какие отрасли экономики провинции Хэйлунцзян вы хотели бы предложить для инвестиций российским бизнесменам?

Чжан Цинвэй: Хэйлунцзян — это крупная энергетическая и сельскохозяйственная провинция, старая промышленная база страны, к тому же она обладает прекрасными природными и рекреационными возможностями. Ее отличает огромная взаимодополняемость с российской экономикой.

В соответствии с требованиями высококачественного развития и структурной реформы в настоящее время наша провинция ускоряет темпы преобразования экономической структуры, создает современную экономическую систему, делая упор на промышленность, сельское хозяйство и туризм. Эти направления имеют мощный потенциал развития и могут стать отправной точкой для инвестиционного сотрудничества.

Провинция Хэйлунцзян модернизирует традиционные отрасли, такие как сельское хозяйство (в частности, животноводство), лесное хозяйство, и одновременно расширяет новые сферы — внедрение достижений высокотехнологичных исследований, производство оборудования высокого класса, аэрокосмическая промышленность, информационные технологии нового поколения, торговля и логистика. Кроме того, у нас есть заметные успехи в социальной сфере — прежде всего в поддержке пенсионеров и здравоохранении. В этих областях, с учетом потребностей развития, могут быть использованы наши сравнительные преимущества, в первую очередь мощная промышленная база.