Обмен душевным теплом и вещами с историей

В Центре культуры и досуга «Лира», расположенном в Южном Бутове, организовали еженедельный «фримаркет» — место, где жители столицы могут обменяться ненужными вещами, не используя деньги. Корреспондент «ВМ» посмотрел, что приносят люди с собой на этот бартерный рынок.

Нынешний «фримаркет» в столице уже не первый и далеко не последний. Самый первый рынок свободного обмена вещами открылся еще 2014 году, и с тех пор каждый последний четверг месяца в Центре культуры и досуга «Лира» собираются любители безденежного оборота товаров.

За это время у мероприятия сформировалась своя аудитория, которая чаще всего точно знает, что сами хотят видеть на импровизированных прилавках и что нужно остальным посетителям.

— Для сегодняшнего «фримаркета» гости «Лиры» принесли много кухонной утвари: сервизы, чашки, плошки, — поделилась заместитель директора ЦКИД «Лира» по основной деятельности Татьяна Мельник . — А так нам обычно приносят много одежды, обуви, книг и детских игрушек.

При таком ассортименте неудивительно, что акция «Фримаркет» пользуется популярностью у людей с трудным финансовым положением: матерей-одиночек, выпускников детских домов и одиноких пенсионеров. У них горожане обычно даже не просят ничего взамен полученных вещей, а отдают просто так, по широте душевной.

А сотрудники «Лиры», в свою очередь, приглашают участников «фримаркета» на грядущие концерты и мастер-классы.