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Обмен душевным теплом и вещами с историей
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Обмен душевным теплом и вещами с историей 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В Центре культуры и досуга «Лира», расположенном в Южном Бутове, организовали еженедельный «фримаркет» — место, где жители столицы могут обменяться ненужными вещами, не используя деньги. Корреспондент «ВМ» посмотрел, что приносят люди с собой на этот бартерный рынок.
Нынешний «фримаркет» в столице уже не первый и далеко не последний. Самый первый рынок свободного обмена вещами открылся еще 2014 году, и с тех пор каждый последний четверг месяца в Центре культуры и досуга «Лира» собираются любители безденежного оборота товаров.
За это время у мероприятия сформировалась своя аудитория, которая чаще всего точно знает, что сами хотят видеть на импровизированных прилавках и что нужно остальным посетителям.
— Для сегодняшнего «фримаркета» гости «Лиры» принесли много кухонной утвари: сервизы, чашки, плошки, — поделилась заместитель директора ЦКИД «Лира» по основной деятельности Татьяна Мельник. — А так нам обычно приносят много одежды, обуви, книг и детских игрушек.
При таком ассортименте неудивительно, что акция «Фримаркет» пользуется популярностью у людей с трудным финансовым положением: матерей-одиночек, выпускников детских домов и одиноких пенсионеров. У них горожане обычно даже не просят ничего взамен полученных вещей, а отдают просто так, по широте душевной.
А сотрудники «Лиры», в свою очередь, приглашают участников «фримаркета» на грядущие концерты и мастер-классы.
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