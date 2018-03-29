Москва предложила созвать сессию ОЗХО в связи с «делом Скрипалей»

"Для того, чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать… 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы — уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде", — сказал Лавров журналистам.

"Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация", — подчеркнул глава МИД РФ.