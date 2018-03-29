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Лавров предложил созвать по делу Скрипалей сессию ОЗХО
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Лавров предложил созвать по делу Скрипалей сессию ОЗХО 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
Россия выступит инициатором созыва внеочередной сессии ОЗХО в связи с делом Скрипалей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Сессия должна пройти 4 апреля.
"Для того чтобы добиться нормального разговора, для того, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать… 2 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы — уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде", — цитирует РИА Новости российского министра.
По мнению Лаврова, на этой встрече «наши западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация».
Напомним, что инцидент в Солсбери с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери осложнил отношения между Россией и целым рядом стран и стал причиной высылки дипломатов РФ. Москва пообещала принять ответные меры.
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