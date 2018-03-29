Прокуроры ужаснулись проведением капремонта в России: ускоряет износ домов

Около 17 тысяч нарушений закона при формировании программ капитального ремонта в многоквартирных домах, в том числе ветхих и являющихся объектами культурного наследия, выявили прокуроры за период с начала 2017 по март 2018 года. Повсеместно вскрыты нарушения в деятельности региональных операторов капитального ремонта, обслуживающих 87% всего многоквартирного жилищного фонда в стране. Об этом «МК» сообщили в четверг, 29 марта, в Генеральной прокуратуре РФ.

Организация и выполнение мероприятий по поддержанию жилищного фонда в надлежащем состоянии не отвечают принципам создания населению безопасных и благоприятных условий проживания во многих регионах страны, — подчеркивают в ведомстве.

В Архангельской, Новосибирской, Рязанской, Сахалинской, Челябинской областях выявлены факты недостаточного обеспечения ремонтных работ средствами государственной и муниципальной финансовой поддержки, несовершенства правового регулирования, несвоевременности актуализации программ ремонта домов.

Волгограде администрация запланировала в бюджете на капремонт только 19 млн рублей, а задолженность по уплате взносов на эти цели достигла 157 млн рублей.

Республике Дагестан прокуратура опротестовала постановление регионального правительства, которым очередность капремонта многоквартирных домов ставилась в зависимость от уровня собираемости взносов с их жильцов.

Ингушетии , Амурской, Калужской областях и других регионах неправильно устанавливались темпы ремонтных работ, их перечень и периодичность, нарушался технический мониторинг жилых домов, собственникам помещений неверно начислялись взносы.

Карелии на капремонт домов, включенных в программу на 2017 год, потратили всего 15% от суммы собранных взносов, тогда как можно было пустить на это до 90%.

Алтайском крае , Кировской, Пензенской областях и иных субъектах РФ выявлены случаи, когда на деньги собранные для капремонта аварийных домов и зданий с высокой степенью износа, асфальтировали дворовые территории, утепляли температурные швы, приобретали непрофильное оборудование.

Вскрыты и факты хищений и неправомерного использования финансовых ресурсов, предназначенных для капремонта.

Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» в связи с оплатой должностными лицами регионального оператора подрядных работ, стоимость которых завышена на 10 млн руб.

Кемеровской области начато уголовное преследование по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении руководителей организации, отказавшихся после получения аванса в размере 662 тысяч рублей начать ремонт дома в г. Осинники.

В Астраханской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской областях нарушались процедуры отбора подрядных компаний и исполнения контрактных обязательств. Так, в Чебоксарах имело место безосновательное продление региональным оператором на 3 месяца срока ремонта дома. В отношении некоммерческой организации возбуждено административное производство.

Новосибирской области , в Санкт-Петербурге Севастополе и других регионах выявлены факты осуществления работ по ремонту домов, являющихся объектами культурного наследия, подрядчиками, не имеющими соответствующих лицензий, при отсутствии специальных разрешений и проектной документации.

Красноярском крае , Новосибирской, Омской областях часто нарушался порядок приемки работ и случаи их производства с ненадлежащим качеством.

Татарстане по итогам прокурорской проверки возбуждено 3 уголовных дела по статье «Подделка документов» по фактам фальсификации подрядчиками актов об объемах и видах выполненных работ.

городе Кувандыке Оренбургской области после ненадлежащего ремонта кровли затопило квартиры верхних этажей. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, всего в прошедшем и текущем годах прокурорами с целью устранения и предупреждения нарушений в рассматриваемой сфере внесено 7,5 тыс. представлений, принесено 455 протестов, объявлено 292 предостережения, предъявлено в суды 700 исков и заявлений, к различным видам ответственности привлечено 3,1 тыс. должностных и юридических лиц. По результатам рассмотрения материалов прокурорских проверок возбуждено 126 уголовных дел.

«Организованные прокурорами надзорные мероприятия в значительной мере способствуют стабилизации ситуации в области капитального ремонта. Вместе с тем системный характер нарушений, допускаемых региональными операторами и подрядчиками при выполнении ремонтных работ, создает угрозу ускоренного износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций домов и, как следствие, признание их непригодными для проживания. Так, только за последние пять лет статус аварийных получили 42 тыс. многоквартирных домов, в которых проживает 730 тыс. человек», — отметили в ведомстве.

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