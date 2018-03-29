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Центральную районную больницу в подмосковном Волоколамске отремонтируют
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Центральную районную больницу в подмосковном Волоколамске отремонтируют 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Центральную районную больницу в городе Волоколамске Московской области отремонтируют. Об этом телеканала «Подмосковье 360» сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"Мы обязательно изменим ее облик. Мы там тоже проведем ремонт, фасад там будет другой", — сказал он. Воробьев добавил, что решение о необходимости отремонтировать эту больницу он принял после того, как приезжал в город.
21 марта 77 детей обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связывали симптомы с очередным выбросом газа с местного полигона бытовых отходов «Ядрово», однако результаты анализов опровергли эту версию.
Чтобы разобраться в ситуации и пообщаться со школьниками в больницу приехал губернатор. Он пообещал решить проблему выбросов к 15 июня. К этому моменту на «Ядрове» должны установить и запустить систему сбора и сжигания свалочного газа.
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