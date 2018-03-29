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В Северном Тушине ко Дню космонавтики устроят конкурс по конструированию
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В Северном Тушине ко Дню космонавтики устроят конкурс по конструированию 

Префектура СЗАО города Москвы 32 минуты назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В филиале «Остров Свободы» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Северного Тушина 7 апреля состоится конкурс по конструированию, посвященный Дню космонавтики.
— Участникам нужно дома из любых своих конструкторов (лего, металлических, деревянных) собрать модель, поделку или конструкцию, посвященную космосу — например, космический корабль, стартовую площадку ракеты, космодром, луноход или любую другую. Важно, чтобы это был собственный проект, нельзя пользоваться инструкциями. Размеры макета по длине и ширине не должны превышать 60 сантиметров, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.
На конкурс принимаются работы, сделанные из пластмассовых, металлических, деревянных элементов конструкторов. Допускается совмещение материалов.
Регистрация участников конкурса пройдет 7 апреля с 10.00 до 11.00. Начало конкурса в 11.00. Адрес проведения: ул. Свободы, д. 65, корп. 1. Подробнее о конкурсе по ссылке.
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