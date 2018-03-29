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Вывод самозанятых из тени обернулся анекдотом: зарегестрировалась всего тысяча человек
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Вывод самозанятых из тени обернулся анекдотом: зарегестрировалась всего тысяча человек 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Осталось найти еще 19 999 000  Правительство сломало зубы о самозанятых: чиновники уже несколько лет не могут выполнить поручение президента и заставить многомиллионную армию фрилансеров выйти из тени. В отсутствие эффективного решения кабмин предлагает Госдуме еще на год продлить для них налоговые каникулы, однако даже на самом верху понимают, что это ни к чему не приведет. Люди не доверяют государству и не хотят, чтобы их данные оказались у налоговиков.
Определить правовой статус самозанятых (репетиторов, нянь, домработниц, водителей и других) Владимир Путин требует от правительства как минимум с 2015 года. По данным Фонда ОМС, общее количество фрилансеров в России составляет 15–20 млн человек — они получают регулярный доход, но не платят налоги государству. (Потери бюджета оцениваются примерно в 100 млрд руб.) Такая система по-человечески несправедлива и экономически ущербна, поскольку самозанятые имеют те же самые права на соцобеспечение, что и остальные граждане. За прошедшие три года президент дал в общей сложности шесть поручений правительству урегулировать статус этой категории работников. Последнее должно было быть исполнено до 15 июня 2017 года — но оптимальное решение так и не было найдено. Поэтому в списке поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию зафиксирован очередной срок — на сей раз 15 июля 2018 года.
Чиновники оправдывают свою несостоятельность сложностью поставленной задачи. Расчет на то, что объявленные в 2016 году налоговые каникулы будут стимулировать фрилансеров выходить из тени и регистрироваться в ФНС, не оправдался. На 1 февраля это сделали всего чуть более 1 тыс. человек. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, комментируя провальные цифры, заявила, что либо «люди не верят в налоговые перемены, либо срок налоговых каникул слишком мал, чтобы они приняли решение о легализации». Кабмину больше понравилась вторая версия, поэтому каникулы предлагается продлить еще на год — до 1 января 2020 года. Впрочем, жест этот скорее символический: очевидно, что от похода в налоговые органы самозанятых граждан удерживает недоверие к государству и отсутствие стимулов. Фрилансеры понимают, что льготный режим рано или поздно закончится, а все их данные останутся у налоговиков.
Предпринимательские сообщества с самого начала предупреждали, что идея налоговых каникул не сработает — лучше сразу установить понятные, финансово необременительные и удобные для людей правила игры. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил правительству предоставить самозанятым статус «индивидуального предпринимателя без права найма» и возможность работать по патенту стоимостью 10 тыс. руб в год. «Такая модель создает удобные условия как на этапе начала деятельности, так и в случае ее прекращения», — поясняет он. Однако Минэку и Минфину идея не понравилась. По их мнению, крупная разовая выплата отпугнет фрилансеров. Психологически проще платить процент с каждой операции — так называемый транзакционный налог. Максим Орешкин считает, что ориентироваться надо на 6% от выручки (столько сейчас платят ИП по упрощенной схеме), но ставка еще требует обсуждения с социальным блоком. По словам главы Минтруда Максима Топилина, основная проблема — отсутствие достоверных данных о заработке фрилансеров. Без этого трудно установить справедливый размер отчислений.
ФНС уже заявила, что готова взимать налог с самозанятых через специальное мобильное приложение — в режиме онлайн, без отчетности и с нулевыми издержками. Однако даже первый вице-премьер Игорь Шувалов не верит, что у них что-то получится. «Пока мы не видим мотивов и не понимаем, как сделать реальным такой ресурс для тех, кто получает в оплату за свои услуги наличные деньги», — честно признался чиновник на коллегии ведомства.
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