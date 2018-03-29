Мусороперерабатыващий комплекс в Коломне будет построен в течение полутора лет

"Полигон [мусорный полигон «Воловичи»] пересыпается, дальше в полигоне делаются откосы, дальше будет проводиться дегазация [тела полигона]. После того, как тело полигона себя исчерпает, мы планируем в течение года-полутора построить мусороперерабатывающий комплекс, открыть современное производство, которое полностью будет обезвреживать органику, которое будет сортировать, которое будет перерабатывать более 50% отходов", — сказал он.

По словам Когана, комплекс мер по ликвидации полигона планируется провести в ближайшее время. «И все эти проблемы с запахами и так далее просто пропадут, потому что эти мероприятия нужно провести», — сказал министр.

Ситуация вокруг мусорного полигона «Воловичи» обострилась на выходных. Ранее сообщалось, что местные жители с прошлой субботы начали препятствовать проезду на «Воловичи» мусоровозов из других муниципалитетов области и Москвы. В среду акция переросла в несанкционированное собрание, на место прибыла полиция. Глава округа Денис Лебедев выразил готовность вести диалог с инициативной группой активистов и опубликовал в социальной сети результаты переговоров.