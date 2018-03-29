Депутаты предложили оснастить многоэтажки датчиками газа

Один из авторов нововведения депутат Денис Четырбок говорит, что в современных жилых помещениях зачастую нет элементарных приборов автоматического мониторинга. После серии взрывов газа в жилых домах по всей стране депутаты начали разрабатывать изменения в «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».

Суть поправок в том, чтобы в квартирах устанавливались газоанализаторы. В новостройках за это собираются обязать платить застройщиков. Если поправки примут, то здание, подключенное к газоснабжению, без датчиков просто не примут в эксплуатацию.

В старом же фонде приборы предлагается оплачивать за счет средств капремонта и в период, когда этот ремонт начнется.

— Конечно, приборы нужны. Чем больше разных датчиков в домах, там безопаснее. Главная проблема — где найти подходящие приборы, — говорит председатель ассоциации жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья Санкт-Петербурга Марина Акимова. — Периодически петербургские подвалы обследуются на утечку газа. На адреса приходят специалисты, обследуют трубы с большим прибором, он настолько громоздкий и тяжелый, что с ним работают два человека. Естественно, такой в дом не повесишь. Более компактные аппараты нужно смотреть, анализировать, смогут ли они выполнять задачи, которые перед ними поставлены. Также открыт вопрос, спасут ли приборы от нерадивых жильцов.

Эксперт объясняет: основные проблемы с газом возникают в тех домах, где есть неблагополучные соседи, которые не следят за плитами, колонками, выдергивают шланги, срывают вентили. Соответственно, если даже в таких квартирах появятся датчики, нет никакой гарантии, что они смогут предотвратить беду.

В дома такие приборы практически никто не ставит. Многие о них просто не знают

— Кроме того открыт вопрос финансирования. В Петербурге, например, на капремонт в этом году выделено порядка 8 миллиардов рублей. Но если начнешь разбираться, этих денег объективно мало. И если еще за счет этой суммы устанавливать датчики, то значит, на какие-то другие работы не хватит средств, — говорит Марина Акимова.

Сейчас в России есть несколько фирм, которые производят различные газоанализаторы. Стоят они от 1000-2000 рублей за штуку. Правда, в дома такие приборы практически никто не ставит. Многие о них просто не знают.

— Потому что людей нужно стимулировать, — убеждена председатель правления ТСЖ Добролюбова, 19, Наталья Николаева . — Конечно, можно принять изменения в регламент, но капитального ремонта приходится ждать десятилетиями. Мне кажется, если бы жильцам разъяснили бы всю важность установки и частично бы субсидировали установку, то многие бы их поставили самостоятельно.

Дом на Добролюбова — это здание дореволюционной постройки, здесь до сих пор сохранились коммунальные квартиры и после трагедии в Кемерово жильцы собираются установить на кухнях датчики дыма.

— Потому что страшно. На коммунальной кухне часто забывают пищу на плите и датчики реально нужны. Они достаточно дешевые, но я тоже не знаю, чтобы их массово устанавливали, — говорит Наталья.

В Заксобрании подчеркивают: вводить какие-то штрафы или накладывать ограничения на те квартиры в старом фонде, где датчиков не будет, не планируется. Единственная цель законопроекта — сделать дома безопаснее.

Справка «РГ»