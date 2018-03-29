Депутаты предложили оснастить многоэтажки датчиками газа 

Один из авторов нововведения депутат Денис Четырбок говорит, что в современных жилых помещениях зачастую нет элементарных приборов автоматического мониторинга. После серии взрывов газа в жилых домах по всей стране депутаты начали разрабатывать изменения в «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».
Суть поправок в том, чтобы в квартирах устанавливались газоанализаторы. В новостройках за это собираются обязать платить застройщиков. Если поправки примут, то здание, подключенное к газоснабжению, без датчиков просто не примут в эксплуатацию.
В старом же фонде приборы предлагается оплачивать за счет средств капремонта и в период, когда этот ремонт начнется.
— Конечно, приборы нужны. Чем больше разных датчиков в домах, там безопаснее. Главная проблема — где найти подходящие приборы, — говорит председатель ассоциации жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья Санкт-Петербурга Марина Акимова. — Периодически петербургские подвалы обследуются на утечку газа. На адреса приходят специалисты, обследуют трубы с большим прибором, он настолько громоздкий и тяжелый, что с ним работают два человека. Естественно, такой в дом не повесишь. Более компактные аппараты нужно смотреть, анализировать, смогут ли они выполнять задачи, которые перед ними поставлены. Также открыт вопрос, спасут ли приборы от нерадивых жильцов.
Эксперт объясняет: основные проблемы с газом возникают в тех домах, где есть неблагополучные соседи, которые не следят за плитами, колонками, выдергивают шланги, срывают вентили. Соответственно, если даже в таких квартирах появятся датчики, нет никакой гарантии, что они смогут предотвратить беду.
В дома такие приборы практически никто не ставит. Многие о них просто не знают
— Кроме того открыт вопрос финансирования. В Петербурге, например, на капремонт в этом году выделено порядка 8 миллиардов рублей. Но если начнешь разбираться, этих денег объективно мало. И если еще за счет этой суммы устанавливать датчики, то значит, на какие-то другие работы не хватит средств, — говорит Марина Акимова.
Сейчас в России есть несколько фирм, которые производят различные газоанализаторы. Стоят они от 1000-2000 рублей за штуку. Правда, в дома такие приборы практически никто не ставит. Многие о них просто не знают.
— Потому что людей нужно стимулировать, — убеждена председатель правления ТСЖ Добролюбова, 19, Наталья Николаева. — Конечно, можно принять изменения в регламент, но капитального ремонта приходится ждать десятилетиями. Мне кажется, если бы жильцам разъяснили бы всю важность установки и частично бы субсидировали установку, то многие бы их поставили самостоятельно.
Дом на Добролюбова — это здание дореволюционной постройки, здесь до сих пор сохранились коммунальные квартиры и после трагедии в Кемерово жильцы собираются установить на кухнях датчики дыма.
— Потому что страшно. На коммунальной кухне часто забывают пищу на плите и датчики реально нужны. Они достаточно дешевые, но я тоже не знаю, чтобы их массово устанавливали, — говорит Наталья.
В Заксобрании подчеркивают: вводить какие-то штрафы или накладывать ограничения на те квартиры в старом фонде, где датчиков не будет, не планируется. Единственная цель законопроекта — сделать дома безопаснее.
Справка «РГ»
Только с начала марта зафиксированы семь случаев взрыва бытового газа. 1 марта в подмосковном Раменском при взрыве газа в многоэтажке погибли две женщины, 11 человек получили травмы. 10 марта в Краснодаре обрушилось два этажа пятиэтажного дома. Семерых жильцов госпитализировали, один из них позже скончался в больнице. 13 марта в Петербурге произошел взрыв газа в девятиэтажке, госпитализировано два человека. 17 марта в Омске в квартире девятиэтажного дома взорвался газ. Хозяйку взрывной волной выбросило из окна, в тяжелейшем состоянии ее доставили в больницу, но несмотря на усилия врачей она скончалась. В этот же день, 17 марта в чеченском селе Герменчук при взрыве газа погиб ребенок. 20 марта в Мурманской пятиэтажке погибли три человека. А 29 марта взрыв газа произошел в поселке Северный под Белгородом. Один пострадавший госпитализирован.