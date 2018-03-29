Злоумышленники под видом Сбербанка приглашают принять участие в конкурсе в Viber

Многие пользователи мессенджера Viber получили в последние дни сообщения с приглашением принять участие в денежном конкурсе.

Злоумышленники предлагали присоединиться к популярному сейчас формату giveaway — конкурс, который предполагает розыгрыш нескольких видов призов от нескольких спонсоров. При этом сообщения приходили с неизвестных мобильных номеров.

В пресс-службе Сбербанка России ответили, что Сбербанк рассылает сообщения в Viber исключительно с официального аккаунта. Отметим, что адресат в этом случае будет прописан как «СБЕРБАНК РОССИИ». Также в списке сообщений около этого адресата будет стоять белая галочка на зеленом фоне.

Согласно официальной информации «Сбера», размещенной на его сайте, есть несколько контактов, с помощью которых банк коммуницирует с клиентами — номера 900, 9000, 8 (800) 555-55-50 и 8 (495) 500-55-50.

Как известно, номер 900 используется банком для рассылки СМС-сообщений, обычно информационных и оповещающих об операциях, совершенных по счету клиента. С номера 9000, как правило, приходят опросы о качестве услуг банка. Номера 8-800 и дублирующий номер 8-495 являются официальными номерами кол-центра банка.

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