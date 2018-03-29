США пригрозили давлением на российских разведчиков по всему миру

Вашингтон будет оказывать давление на сотрудников российской разведки по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации США.

«Мы очень довольны масштабом принятых мер. Почти 30 стран выслали [российских дипломатов]. Но определенно можно сделать больше. Мы продолжим оказывать давление на российских агентов спецслужб по всему миру, и будем работать с нашими партнерами над этим», — сказал собеседник агентства.