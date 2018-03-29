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США пригрозили давлением на российских разведчиков по всему миру
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США пригрозили давлением на российских разведчиков по всему миру 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Вашингтон будет оказывать давление на сотрудников российской разведки по всему миру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации США.
«Мы очень довольны масштабом принятых мер. Почти 30 стран выслали [российских дипломатов]. Но определенно можно сделать больше. Мы продолжим оказывать давление на российских агентов спецслужб по всему миру, и будем работать с нашими партнерами над этим», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Пентагоне заявляли, что Россия отравила бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, чтобы внести раскол в единство НАТО.
Скрипалей 4 марта обнаружили в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Великобритания обвинила в их отравлении нервно-паралитическим веществом Москву и выслала 23 российских дипломатов. Позже о решении объявить представителей России персонами нон грата заявили более десятка государств Европы, США, Канада, а также Австралия, Украина и Молдавия. Москва отвергла все обвинения и пообещала ответить на высылку своих дипломатов.
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