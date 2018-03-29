Электросамолет Sun Flyer 2 готов к летным испытаниям

Bye Aerospace совершила очередной шаг к первому полету полностью электрического самолета Sun Flyer 2. Компания объявила, что за последние несколько дней пилот-испытатель провел несколько пробных пробежек и готовит к летным испытаниям это двухместное воздушное судно. Джордж Бай, глава Bye Aerospace, заявил, что во время тесто на земле воздушное судно достигло скорости 55 узлов и вело себе в соответствие с ожиданиями. Главный инженер компании Том Баун добавил, что тесты включали в себя пробежки с большой скоростью и отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы, а также оценку управляемости на земле. «Мы с нетерпением ожидаем начала следующего этапа тестов», — сказал Бай. Дата первого полета пока еще не определена, но, «если все пойдет по плану, он вскоре состоится», — добавил он. Предполагается, что Sun Flyer 2, оснащенный электрическим двигателем мощностью 80 kW, сможет совершать полеты со скоростью, достигающей 120 узлов, в течение 3,5 часа. Окончательный выбор силовой установки еще не сделан, но аккумуляторы, скорее всего, будут производства Electric Power Systems (EPS).EPS является ключевым партнером, так как хранение электроэнергии представляется собой наибольший вызов, стоящий перед воздушными судами с электрическим приводом, такими как Sun Flyer 2. EPS предстоит спроектировать и создать полный комплект аккумуляторов, а также систему управления.