Ещё
Электросамолет Sun Flyer 2 готов к летным испытаниям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электросамолет Sun Flyer 2 готов к летным испытаниям 

AirCargoNews.ru 44 минуты назад
Фото: AirCargoNews.ru
Bye Aerospace совершила очередной шаг к первому полету полностью электрического самолета Sun Flyer 2. Компания объявила, что за последние несколько дней пилот-испытатель провел несколько пробных пробежек и готовит к летным испытаниям это двухместное воздушное судно. Джордж Бай, глава Bye Aerospace, заявил, что во время тесто на земле воздушное судно достигло скорости 55 узлов и вело себе в соответствие с ожиданиями. Главный инженер компании Том Баун добавил, что тесты включали в себя пробежки с большой скоростью и отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы, а также оценку управляемости на земле. «Мы с нетерпением ожидаем начала следующего этапа тестов», — сказал Бай. Дата первого полета пока еще не определена, но, «если все пойдет по плану, он вскоре состоится», — добавил он. Предполагается, что Sun Flyer 2, оснащенный электрическим двигателем мощностью 80 kW, сможет совершать полеты со скоростью, достигающей 120 узлов, в течение 3,5 часа. Окончательный выбор силовой установки еще не сделан, но аккумуляторы, скорее всего, будут производства Electric Power Systems (EPS).EPS является ключевым партнером, так как хранение электроэнергии представляется собой наибольший вызов, стоящий перед воздушными судами с электрическим приводом, такими как Sun Flyer 2. EPS предстоит спроектировать и создать полный комплект аккумуляторов, а также систему управления.
AirCargoNews.ru: последние новости
Хитроу выиграет от новых грузовых соединений с Китаем West Atlantic предложит B737-800BCF в качестве «поставщика экспресс-логистики» United Airlines приостанавливает услугу PetSafe из-за смерти животного
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов94
Российские радары не заметили израильских истребителей515
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово263
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»72
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение