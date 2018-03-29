«Я старая и больная!» Алла Пугачева помирилась с Ильей Резником на юбилее

Почти пять часов продолжался концерт, посвященный 80-летнему юбилею Ильи Резника. Не менее интересно было и за кулисами. Пугачева жаловалась на болезни, Маша Распутина материлась, а Арбенина показывала новые тату. О том, что еще интересного было на юбилее легендарного поэта, читайте в репортаже Sobesednik.ru.

АБ пробила ностальгия

Аллу Пугачеву в этот вечер ждали активно. Еще совсем недавно она с Резником была в страшной ссоре, но теперь все недопонимания действительно остались в прошлом. В день концерта Алла прилетела в Москву из-за границы и, чтобы не застрять в пробках, отправилась в Кремль на скоростной электричке. Люди, увидев певицу, были приятно удивлены.

— Мне Бог послал этого человека! — не скрывала Алла, приехав в Кремль. — Конечно, были другие поэты и композиторы, но он ближе всех, потому что Илья — мой брат. Мы можем ссориться, мириться, расходиться, но то, что мы делали — как цемент, цементирует жизнь, дружбу и любовь. Даже если дальше ничего делать не будем.

Поэт приготовил для главной певицы своей жизни отдельный номер, назвав его «Пугачевочка». Алла была тронута до глубины души.

— С этой «Пугачевочкой» меня так пробила ностальгия по тем волосам, — улыбалась Примадонна. — Хотя все думали, что у меня парик! Но нет — свои были. Теперь я иногда надеваю парики, а люди считают, что свои!

Незадолго до приезда в Кремль Алла пожаловалась на возрастные изменения:

— Я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей.

На вечере Резника Пугачева только подтвердила свои слова.

— Я старая и больная! — говорила она за кулисами.

Впрочем, на сцене Пугачева оживилась и намекнула, что уходить не собирается. В планах Аллы — отметить свой день рождения. В следующем году Примадонне стукнет 70.

— У нас много дел к моему юбилею! — заявила певица.

В этот вечер Пугачева должна была спеть аж 7 песен. Больше ее — никто другой. Все остальные артисты исполняли по одной-две.

Распутина обматерила журналистов

— Десять лет назад я участвовала в программе «Две звезды», и Илья Рахмиэлевич там был в жюри, — рассказывала Диана. — Помню до сих пор, как он искрометно писал экспромт на салфетках. Это было, конечно, классно! У него очень гуттаперчевый мозг. Он постоянно думает. И наверное, поэтому остается очень молодым человеком.

В Кремле Арбенина появилась с новой татуировкой на шее. Впрочем, рассказывать о том, что она означает, не стала.

— Это слишком личное! — заявила звезда.

Наташа Королёва пела «Маленькую страну» и удивлялась: этот хит знают во многих странах мира.

— В какую бы страну я ни приехала, все эту песню поют со мной! — улыбалась артистка. — Бывает, дети не говорят по-русски, а «Маленькую страну» знают наизусть.

Маша Распутина в этот вечер поразила не только внешним видом, но и отборным матом. Когда журналисты поинтересовались судьбой ее старшей дочери Лиды, Распутина не смогла сдержать эмоций и разразилась матерной тирадой. Кричала так, что стены дрожали.

— Пошла ты, дура… — Дальше речь Марии привести невозможно.

Распутиной в этот вечер доверили «коронку» Успенской — «Кабриолет». На сцену певица едва не опоздала: долго не могла собраться в гримерке.

— Никаких сравнений делать не нужно! — заявила Маша. — Сам поэт сказал, что мое исполнение «Кабриолета» — гениальное!

Многие хиты поэта в этот вечер исполняли другие звезды. Например, «Золушку» отдали певице Заре.

— Тяжело было сдержать слезы, потому что во время песни показывали фотографии Людмилы Сенчиной , — говорила певица. — Я видела, что творилось в этот момент в зале. Это трудно описать словами.

Лариса Долина удивила неожиданным образом. В Кремле певица появилась в брючном костюме, оголив пышную грудь. Мужчины были в восторге. Впрочем, о секретах красоты говорить не стала. Зато рассуждала на тему, как повезло Пугачевой, которая пела песни на стихи Ильи.

— Резник — это бренд, — говорила артистка. — У него свое место и глубокая большая ниша, которую никто не занял. Даже моя внучка поет его песни!Не уступила Долиной Полина Гагарина . Певица приехала на праздник поэта в весьма оригинальном платье. Издалека казалось, что она только в нижнем белье.

Певица Азиза появилась вместе со своим женихом Александром Бродолиным, тем самым опровергнув слухи об их непростых отношениях. Увидев его в зале, певица сняла туфли, спрыгнула со сцены и пригласила возлюбленного на танец.

— Не нужно строить планы на завтра: надо жить сегодняшним днем, — советовал певец.

Закончился концерт почти в час ночи. Тандем Резника и Пугачевой зрители провожали стоя. Историческое примирение официально состоялось.