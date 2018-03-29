Россия поставила Запад перед «зеркалом»

Зеркальный ответ

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке , 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персона нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.

Германия, Канада, Польша и Молдавия и Албания, Дания, Испания, Италия и Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия. Франция высылают по четыре дипломата, Литва Чехия — по три, Австралия Нидерланды — по два, Бельгия Эстония — по одному, при этом Украина решила выслать 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария

Министр объявил, что всем странам, предпринявшим антироссийские шаги, будет дан зеркальный ответ. Посол США в России Джон Хантсман , сообщил Лавров, был вызван в четверг в МИД РФ, где ему было изложено содержание российских мер в отношении США. «Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге», — сказал глава МИД РФ.

"В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из РФ из состава дипломатических миссий", — добавил министр.

Неделя на сборы

Подробности встречи Рябкова с Хантсманом сообщили в МИД РФ практически сразу же после завершения выступления Лаврова.

В министерстве уточнили, что 58 сотрудников американского посольства в Москве и два сотрудника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Они должны покинуть Россию до 5 апреля. Сотрудники генконсульства США в Санкт-Петербурге должны освободить предоставленное им здание до 31 марта.

Рябков обратил внимание Хантсмана на сделанное им ранее заявление о возможном аресте российских государственных активов в США. Американский посол был предупрежден, что реализация такой угрозы «приведет к дальнейшей серьезной деградации в отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности».

Рябков предупредил Хантсмана также и о том, что в случае новых враждебных действий Вашингтона против российских дипломатических учреждений Россия примет дополнительные меры в отношении американского посольства и генконсульств. «Властям США, поощряющим и раздувающим кампанию клеветы против нашей страны, предложено одуматься и прекратить безрассудные действия по разрушению двусторонних отношений», — подчеркнули в МИД РФ.

Инициатива в ОЗХО

Но целью России, указал Лавров, является не реагирование на действия Запада, а установление истины в деле Скрипалей.

Лондон же уже вынес вердикт, хотя даже в Скотленд-Ярде признают, что на расследование потребуются месяцы. Великобритания при этом отказалась действовать в соответствии с международными нормами, установленными в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия (КЗХО), а вместо этого нашла в ней технический пункт, позволяющий члену ОЗХО обратиться за помощью в ее секретариат, не привлекая к расследованию сторону, к которой возникли вопросы.

"Хочу сразу сказать, что эта статья позволяет Техническому секретариату ОЗХО только установить химический состав вещества, который будет предъявлен для анализа, — подчеркнул глава МИД РФ. — Никаких возможностей подкрепить, верифицировать выводы, к которым британцы якобы пришли, у Технического секретариата нет, он не наделен такими правами".

Россия же в деле установления истины намерена продолжать работать с партнерами через ОЗХО. «Чтобы добиться нормального разговора, чтобы установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО, где предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся нами, но сделаем это в обобщенном виде», — объявил Лавров.

"Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — затеянная грубейшая провокация", — указал российский министр.

Глава МИД РФ во время своего выступления сообщил, что Россия впервые получила от Лондона информацию о состоянии здоровья российской гражданки Юлии Скрипаль, пострадавшей в инциденте в Солсбери. «Она, как они написали, быстро идет на поправку», — сказал министр. Лавров добавил, что Россия вновь потребовала предоставить консульский доступ к россиянке.

Практически в то же время, когда Лавров объявлял об ответных мерах, британская вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Она находится в районной больнице Солсбери, ее состояние быстро улучшается. Состояние Сергея Скрипаля остается «критическим, но стабильным», говорится в сообщении.

Лавров ранее указывал, что сами потерпевшие могли бы пролить свет на обстоятельства инцидента в Солсбери. Каких— либо заявлений Юлия Скрипаль пока не сделала.