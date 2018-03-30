Бывший эксперт ООН: Скрипалей отравили не «Новичком» 

Бывшего полковника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили «новейшим отравляющим веществом с меньшей токсичностью и замедленной усвояемостью». Такое мнение высказал военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, Игорь Никулин, сообщило РИА ФАН.
Новичок» здесь ни при чем. Если Скрипали были бы отравлены им, выздоровление было бы возможно лишь в одном случае — если в течение 1–2 минут им был бы дан антидот
— цитирует агентство слова эксперта
По его словам, в любом другом случае шансов на выживание у Скрипалей бы не было.
По всей видимости, никакого антидота они себе или кто-то — им не вводили. Иначе отец и дочь Скрипали не пошли бы после этого в паб, а затем в ресторан и на прогулку. Не смогли бы просто. Это, определенно, другое вещество — менее токсичное, обладающее замедленным действием
— Никулин.
Он предположил, что использовался новейший отравляющий препарат с замедленной усвояемостью. Может быть, некий аналог «Новичка».
Британские специалисты в Портон-Дауне
пришли к выводу, что это разновидность вещества, которое было разработано в Советском Союзе. Но нет никаких доказательств, что оно произведено в России. Думаю, к этому выводу все и придут, когда политическая шумиха и шелуха осыплется
— добавил Никулин
Он также не исключает, что за разработкой современной разновидности «Новичка» может стоять военный исследовательский центр в Портон-Дауне, являющийся одним из самых закрытых и засекреченных объектов Великобритании. Находится он всего в 13 километрах от места, где отравили Скрипалей.
Не надо искать далеко, надо всегда искать рядом. Тем более, что в тот день, 4 марта, там проводились учения «Токсичный кинжал». Так что, вполне возможно, Скрипали могли оказаться жертвой этих учений. Надо сказать, что в Великобритании вообще «с завидной регулярностью» гибнут разные перебежчики. Из нашей страны там погиб в 2001 г. бывший директор НИИ ОКБ Владимир Пасечник, еще несколько ученых умерло за последние годы. Я бы не удивился, узнав, что отравляющее вещество там же и произведено, и именно поэтому они его так быстро и определили
— Игорь Никулин.
Комментируя заявление британских врачей о быстром выздоровлении Скрипалей, эксперт сказал, что не очень в это верит.
Сегодня уже один из их британских их друзей (или, точнее, кураторов) сказал, что они очень плохи, и им бы лучше было бы умереть. Думаю, что для британского правительства и Терезы Мэй лично это был бы самый лучший выход. Потому что живые они им не нужны. Так хоть
какое-то будет оправдание для всей истерии, которую устроили британские политики. Им нужны сакральные жертвы. Надеюсь, Скрипали выживут, и, дай бог, чтобы у них все было нормально, но, боюсь, им такую возможность не предоставят в британских госпиталях
— Игорь Никулин.
Расследование дела об отравлении экс‐полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии займет «несколько месяцев», заявил ранее представитель полиции Великобритании.