Бывший эксперт ООН: Скрипалей отравили не «Новичком»

Новичок» здесь ни при чем. Если Скрипали были бы отравлены им, выздоровление было бы возможно лишь в одном случае — если в течение 1–2 минут им был бы дан антидот

— цитирует агентство слова эксперта

По его словам, в любом другом случае шансов на выживание у Скрипалей бы не было.

По всей видимости, никакого антидота они себе или кто-то — им не вводили. Иначе отец и дочь Скрипали не пошли бы после этого в паб, а затем в ресторан и на прогулку. Не смогли бы просто. Это, определенно, другое вещество — менее токсичное, обладающее замедленным действием

— Никулин.

Он предположил, что использовался новейший отравляющий препарат с замедленной усвояемостью. Может быть, некий аналог «Новичка».

Британские специалисты в Портон-Дауне

пришли к выводу, что это разновидность вещества, которое было разработано в Советском Союзе. Но нет никаких доказательств, что оно произведено в России . Думаю, к этому выводу все и придут, когда политическая шумиха и шелуха осыплется

— добавил Никулин

Он также не исключает, что за разработкой современной разновидности «Новичка» может стоять военный исследовательский центр в Портон-Дауне, являющийся одним из самых закрытых и засекреченных объектов Великобритании . Находится он всего в 13 километрах от места, где отравили Скрипалей.

Не надо искать далеко, надо всегда искать рядом. Тем более, что в тот день, 4 марта, там проводились учения «Токсичный кинжал». Так что, вполне возможно, Скрипали могли оказаться жертвой этих учений. Надо сказать, что в Великобритании вообще «с завидной регулярностью» гибнут разные перебежчики. Из нашей страны там погиб в 2001 г. бывший директор НИИ ОКБ Владимир Пасечник, еще несколько ученых умерло за последние годы. Я бы не удивился, узнав, что отравляющее вещество там же и произведено, и именно поэтому они его так быстро и определили

— Игорь Никулин.

Комментируя заявление британских врачей о быстром выздоровлении Скрипалей, эксперт сказал, что не очень в это верит.

Сегодня уже один из их британских их друзей (или, точнее, кураторов) сказал, что они очень плохи, и им бы лучше было бы умереть. Думаю, что для британского правительства и Терезы Мэй лично это был бы самый лучший выход. Потому что живые они им не нужны. Так хоть

какое-то будет оправдание для всей истерии, которую устроили британские политики. Им нужны сакральные жертвы. Надеюсь, Скрипали выживут, и, дай бог, чтобы у них все было нормально, но, боюсь, им такую возможность не предоставят в британских госпиталях

— Игорь Никулин.