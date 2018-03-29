Либералы раскритиковали Аркадия Бабченко за глумление над погибшими в Кемерово

В соцсетях подвергли критике бежавшего на Украину журналиста Аркадия Бабченко за его оскорбительные комментарии в адрес погибших в Кемерово . Причем с резкими комментариями в его адрес выступили как так называемые либералы, так и те, кого принято считать «охранителями».

По словам блогеров, журналист Аркадий Бабченко перешел грань, когда раскритиковал жертв пожара в Кемерово.

В нескольких постах в Facebook Бабченко обвинил в кемеровской трагедии россиян, заявив, что это кара за их глупость и за то, что они якобы не вернули Крым и не прекратили войну на Донбассе:

«Вы, друзья мои, все думаете что живете в нормальной стране. Ну, да, есть нехорошие тенденции — Крым, там, захватили, Донбасс оттяпали, Сирию бомбим, сажаем кое-кого, кое-кого убиваем, но в целом все нормально… Это ваш великодуховный лишнехромосомный народ убил этих детей. А совсем не Путин. Инфантилизм, идиотия и неспособность выстроить логические связки подавляющего большинства населения этой территории и убили этих детей. Эта страна преотлично убивает своих детей собственными силами, без всякого Путина. Пока вы этого не поймете, ничего на данной территории не изменится. Лучшая стратегия в данной ситуации? Бегите, глупцы. Это наилучшая».

Оппозиционные журналисты остро отреагировали на эти слова. В частности, спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин назвал его слова инфантилизмом:

«То, что постил оболваненный пропагандой мужик — абсолютная безмозглость, инфантилизм. Но то, что делаешь сейчас ты, и не надо тут прятаться, дружище, за «мы», «у нас» — неимоверная *** [чушь]. Востриков переел пропаганды, а чего переел ты?»

Журналист Дмитрий Алешковский заявил, что перестал видеть в Бабченко что-то человеческое.

Пользователь предрек Бабченко печальную судьбу других перебежчиков.

В воскресенье в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего по официальным данным погибли 64 человека. Во вторник Путин прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Кроме этого пообещал наказать всех виновных в трагедии.