Ещё
Инвесторы Deutsche Bank хотят ясности с поиском CEO
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвесторы Deutsche Bank хотят ясности с поиском CEO 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Крупные инвесторы Deutsche Bank призвали председателя совета директоров банка дать четкий сигнал о том, поддерживает правление главу компании Джона Крайана или нет, сообщили источники Reuters.
EPA/ARNE DEDERT
Крайан в своей записке для персонала заявил, что он «абсолютно предан» кредитору, однако Пауль Ахтляйтнер, председатель правления, не стал комментировать ситуацию. Два крупных инвестора, с которыми связался Reuters, сказали, что они позвонили Ахляйтнеру с просьбой внести ясность. Персональная записка Краяна «выглядит как подтверждение того, что он, по крайней мере, хочет остаться на своем месте», — сказал один из источников. «Но где подтверждение от правления? Почему Ахляйтнер ничего не говорит?», — подчеркнул он. В своем меморандуме Крайан призвал сотрудников «сосредоточиться на выполнении» стратегии банка, несмотря на широко распространяемые слухи". Поиск нового генерального директора, который, по словам источников, находится на ранней стадии. Как писали «Вести. Экономика», Deutsche Bank начал поиск замены своему главному исполнительному директору Джону Крайану на фоне тревог совета директоров о будущем банка. Крупнейший банк Германии обратился к Ричарду Гнодде, высокопоставленному руководителю Goldman Sachs, с просьбой занять пост Крайана менее чем через два года его работы на этом посту. Кандидатура Гнодде, который является вице-председателем Goldman Sachs, как утверждается, была выбрана на фоне разногласий, которые появились у Крайана с председателем совета директоров Deutsche Паулем Ахляйтнером.
Вести.Ru: последние новости
Путин лично принес кемеровчанам свои соболезнования Со всех мусорных свалок в Подмосковье откачают фильтрат Юлия Скрипаль быстро идет на поправку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов92
Российские радары не заметили израильских истребителей512
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово261
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»71
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение