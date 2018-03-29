Инвесторы Deutsche Bank хотят ясности с поиском CEO 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Крупные инвесторы Deutsche Bank призвали председателя совета директоров банка дать четкий сигнал о том, поддерживает правление главу компании Джона Крайана или нет, сообщили источники Reuters.
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Крайан в своей записке для персонала заявил, что он «абсолютно предан» кредитору, однако Пауль Ахтляйтнер, председатель правления, не стал комментировать ситуацию. Два крупных инвестора, с которыми связался Reuters, сказали, что они позвонили Ахляйтнеру с просьбой внести ясность. Персональная записка Краяна «выглядит как подтверждение того, что он, по крайней мере, хочет остаться на своем месте», — сказал один из источников. «Но где подтверждение от правления? Почему Ахляйтнер ничего не говорит?», — подчеркнул он. В своем меморандуме Крайан призвал сотрудников «сосредоточиться на выполнении» стратегии банка, несмотря на широко распространяемые слухи". Поиск нового генерального директора, который, по словам источников, находится на ранней стадии. Как писали «Вести. Экономика», Deutsche Bank начал поиск замены своему главному исполнительному директору Джону Крайану на фоне тревог совета директоров о будущем банка. Крупнейший банк Германии обратился к Ричарду Гнодде, высокопоставленному руководителю Goldman Sachs, с просьбой занять пост Крайана менее чем через два года его работы на этом посту. Кандидатура Гнодде, который является вице-председателем Goldman Sachs, как утверждается, была выбрана на фоне разногласий, которые появились у Крайана с председателем совета директоров Deutsche Паулем Ахляйтнером.