«Решать проблемы нужно сообща ». Воробьев прокомментировал подписание договора о сотрудничестве с Москвой

Мы дружим с Москвой, мы в партнерстве по разным направлениям — это и экология, и вода, и промышленность, строительство различных инфраструктурных объектов

— Андрей Воробьев.

Решать проблемы столица с областью должны сообща, потому что их связывает не только общее население, которое зачастую работает в Москве, а живет в области, но и общие задачи.

С Москвой мы должны обеспечивать взаимную интеграцию. Мы одна территория и было бы большой глупостью возводить заборы вокруг Садового кольца или вокруг МКАДа. Много вызовов, много проблем в огромном мегаполисе и решать их нужно сообща

— Андрей Воробьев.