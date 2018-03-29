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«Решать проблемы нужно сообща ». Воробьев прокомментировал подписание договора о сотрудничестве с Москвой
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«Решать проблемы нужно сообща ». Воробьев прокомментировал подписание договора о сотрудничестве с Москвой 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Москва и область находятся в партнерских отношениях, что необходимо для успешного решения общих проблем. Так губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве с московскими властями в эфире телеканала «360».
Мы дружим с Москвой, мы в партнерстве по разным направлениям — это и экология, и вода, и промышленность, строительство различных инфраструктурных объектов
— Андрей Воробьев.
Решать проблемы столица с областью должны сообща, потому что их связывает не только общее население, которое зачастую работает в Москве, а живет в области, но и общие задачи.
С Москвой мы должны обеспечивать взаимную интеграцию. Мы одна территория и было бы большой глупостью возводить заборы вокруг Садового кольца или вокруг МКАДа. Много вызовов, много проблем в огромном мегаполисе и решать их нужно сообща
— Андрей Воробьев.
Ранее Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает углубленное взаимодействие по развитию промышленного потенциала всего московского региона. Церемония состоялась в Ликино‐Дулеве, на заводе «ЛиАЗ».
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